Kundassistent
2Complete AB / Receptionistjobb / Gävle Visa alla receptionistjobb i Gävle
2026-08-04
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Är du en serviceinriktad person som trivs i mötet med människor och tycker om att hjälpa andra? Vill du arbeta i en roll där du varje dag gör skillnad genom att ge professionell service, vägledning och stöd? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en kundassistent till ett spännande uppdrag hos en väletablerad aktör inom bostadsbranschen. I rollen blir du en viktig del av kundserviceteamet och arbetar nära gäster, besökare och andra intressenter. Du är ofta den första kontakten in i verksamheten och bidrar till positiva kundupplevelser genom ett professionellt och engagerat bemötande.
Det här är ett varierande arbete med många kontaktytor där du får kombinera administration med service i reception, via telefon, mejl och chatt. För att lyckas i rollen behöver du tycka om att kommunicera med människor, vara lösningsorienterad och kunna hantera flera ärenden samtidigt utan att tumma på kvalitet eller service.
Om uppdraget
Omfattning: Heltid, 100 %
Start: 14 september eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Schema under vardagar kl. 07.00-15.30 eller 07.30-16.00
Uppdragslängd: 1 år med möjlighet till förlängning
Arbetsplats: På plats hos kund, ingen möjlighet till distansarbete
Vad erbjuder vi?
Ett långsiktigt uppdrag på heltid med goda möjligheter till förlängning.
En varierad och social roll med många kontaktytor.
Möjlighet att bli en del av ett engagerat kundserviceteam.
En arbetsplats där kundupplevelse, samarbete och professionalism står i fokus.
Stöd från en dedikerad konsultchef som följer dig genom hela uppdraget.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är positiv, engagerad och serviceorienterad. Du tycker om att möta människor och har lätt för att skapa förtroende i dina kontakter, oavsett om de sker ansikte mot ansikte, via telefon eller skriftligt.
Du är lyhörd, empatisk och har förmågan att anpassa ditt bemötande efter olika situationer och människor. Eftersom arbetsbelastningen tidvis kan vara hög är det viktigt att du kan prioritera, behålla lugnet och arbeta strukturerat även när tempot ökar.
Vi tror att du trivs i en roll där du får ta ansvar, lösa problem och bidra till en positiv upplevelse för varje person du möter.
Krav och kvalifikationer
Gymnasieexamen.
Erfarenhet av servicearbete med kundkontakt.
Erfarenhet från exempelvis kundservice, reception, handel eller annan serviceinriktad verksamhet.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
God administrativ förmåga och vana att arbeta i olika system.
Meriterande är erfarenhet från bostadsbranschen eller liknande verksamhet, men det är inget krav.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vad innebär rollen?
Som kundassistent ansvarar du för att ge professionell service och vägledning till kunder och intressenter. Du hanterar inkommande frågor och ärenden enligt verksamhetens rutiner och processer samt säkerställer att kunden får rätt information och en tydlig lösning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Besvara frågor om företagets tjänster och erbjudanden.
Ge information om status i pågående ärenden.
Ta emot och registrera felanmälningar.
Hantera nycklar och taggar.
Hantera betalningsärenden, hyresbetalningar samt beställningar av underhåll och tillval.
Ansvara för posthantering.
Bemanna reception samt ge service via telefon, mejl och chatt.
Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss? Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig bland annat avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Vi är din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig och din utveckling.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är även utnämnt till Gasellföretag 2022, en utmärkelse som tilldelas Sveriges mest hälsosamma och snabbast växande företag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
2Complete Kontakt
Senior Recruiter
Sarah Lindgren sarah.lindgren@2complete.se +46768751146 Jobbnummer
10021212