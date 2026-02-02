Kundansvarig till XL Bygg
2026-02-02
Kundansvarig till XL Bygg Håga Byggvaror, Västerhaninge
XL Bygg Håga Byggvaror befinner sig i ett tydligt expansivt skede och har en spännande tillväxtresa framför sig. Nu söker vi en affärsdriven kundansvarig med starkt nykundsfokus som vill vara med och bygga upp vår kundbas och utveckla vår anläggning i Västerhaninge.
Vi söker dig som älskar nykundsbearbetning, trivs med högt tempo och motiveras av att skapa affärer från grunden. Du är trygg i byggbranschen, tar egna initiativ och vet hur man driver affärer hela vägen - från första kontakt till avslut.
Om rollen
Det här är en utpräglad nykunds- och affärsutvecklingsroll. Du arbetar uppsökande mot byggbolag, entreprenörer och beslutsfattare inom byggbranschen. Att lyfta luren, boka möten ute på byggen och ta dialogen direkt med platschefer, inköpare och företagsledare är en självklar del av din vardag.
Du äger affären fullt ut, arbetar strukturerat och har tydligt fokus på resultat, tillväxt och affärsstängning.
Ansvar och arbetsuppgifter
Aktivt prospektera och etablera nya kunder inom byggbranschen - från första kontakt till etablerad affär.
Planera, förbereda och genomföra kundbesök med tydligt affärsfokus.
Driva affärer i högt tempo och säkerställa tydliga avslut.
Bygga långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer med professionell återkoppling.
Äga och utveckla din egen kundportfölj med fullt affärsansvar.
Säkerställa smidig överlämning till innesälj och bidra till hög servicenivå genom hela affären.
Vi söker dig som
Har gedigen produktkunskap inom byggmaterial och/eller erfarenhet från brädgård.
Är stark inom nykundsbearbetning och trivs i en roll med högt tempo och hög aktivitet.
Har erfarenhet av utgående försäljning, prospektering och affärsutveckling inom byggbranschen, alternativt ett starkt etablerat nätverk och erfarenhet från liknande försäljningsroller.
Är trygg i kunddialogen och kan driva affärer med struktur, tempo och tydlig återkoppling.
Innehar B-körkort.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande.
Erfarenhet av affärssystemet TRYGG är meriterande.
Vad vi erbjuder
Ett engagerat och sammansvetsat team med familjär kultur och korta beslutsvägar.
En roll med tydligt mandat och stort eget ansvar, där du äger affären och direkt påverkar bolagets tillväxt.
Långsiktig satsning på dig som säljare - vi ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
En stabil arbetsgivare i en stark kedja, kombinerat med ett lokalt och entreprenöriellt arbetssätt.
Anställning
Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.
Om XL Bygg Håga Byggvaror
XL-BYGG Håga Byggvaror är ett familjeägt bolag som har varit verksamt sedan 2006. Hos oss kombineras engagemanget och närheten i ett lokalt företag med kraften i en av Skandinaviens ledande bygghandelskedjor. Vi arbetar med korta beslutsvägar och en platt organisation, vilket ger dig möjlighet att påverka, ta ansvar och utvecklas i din roll.
Som en del av XL-BYGG ingår vi i Skandinaviens största profilerade bygghandelskedja, med närmare 100 fristående handlare i Sverige samt verksamhet i Norge och Danmark. Det ger oss stabilitet, långsiktighet och tillgång till ett starkt nätverk inom branschen.

Publiceringsdatum: 2026-02-02
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Filip på Filip@thurneco.se
.
Redo att vinna nya kunder och skapa framtidens affärer tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671)
https://www.xlbygg.se/butiker/xl-bygg-haga-byggvaror/privat/
Tungelstavägen 73
)
137 37 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
XL Bygg Håga Byggvaror Västerhaninge Jobbnummer
9718845