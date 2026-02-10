Kundansvarig & Administratör inom LSS-assistans
2026-02-10
Vi söker nu en engagerad och strukturerad kundansvarig och administratör som vill arbeta nära våra kunder, assistansberättigade och deras nätverk inom LSS-assistans. Det här är en roll för dig som trivs i en central funktion där relationer, förtroende och ordning är lika viktiga.
Om rollen
Som kundansvarig och administratör är du en nyckelperson i verksamheten. Du är ofta den första kontakten för våra kunder och samarbetspartners och ansvarar för att kommunikationen är tydlig, professionell och förtroendeingivande. Rollen kombinerar kundkontakt med administrativa uppgifter och kräver både ett varmt bemötande och en stark organisatorisk förmåga.
Företagsinformation
Access Assistans är ett familjeägt assistansbolag som erbjuder personlig assistans enligt LSS i hela Sverige. Med cirka 400 medarbetare är vi en etablerad aktör som kombinerar stabilitet med ett personligt och nära arbetssätt.
Hos oss står både kunden och medarbetaren i centrum. Vi tror på långsiktiga relationer, delaktighet och respekt. Vår organisation präglas av tillgänglighet, korta beslutsvägar och ett genuint engagemang för kvalitet i varje uppdrag.
Som anställd hos Access Assistans blir du en del av ett företag där professionalism möter familjär omtanke - och där ditt arbete gör verklig skillnad i människors vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
