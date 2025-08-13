Kundansvarig Nsip
Fortifikationsverket söker kundansvarig för Nato Security Investment Programme (NSIP) till vår Natoenhet. Vill du vara med och bygga upp Fortifikationsverkets samarbeten i NSIP-frågor tillsammans med Försvarsmakten, övriga försvarsmyndigheter, Natos högkvarter i Bryssel och nära allierade länder - ansök redan idag!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och vårt uppdrag är att bygga, utveckla och äga försvarsfastigheter. Vår specialistkompetens inom skydds- och anläggningsteknik är alltmer efterfrågad, vilket innebär att vi får fler hyresgäster som har behov av säkra fastigheter.
Din vardag - bidra till Sveriges försvarsförmåga
Sveriges medlemskap i Nato innebär omfattande krav på utveckling och anpassning av landets försvarsinfrastruktur. För att möta kraven ansvarar Fortifikationsverkets Natoenhet att samordna myndighetens verksamhet inom Nato Security Investment Programme (NSIP), Defence Cooperation Agreement (DCA) och värdlandsstödsfrågor (VLS).
Natoenheten är organiserad under ledningsstaben och är kontaktytan mot Försvarsmakten och Nato i dessa frågor, med uppdrag att analysera inkomna ärenden, fördela till rätt delar av myndigheten samt följa upp genomförande och fortsatt förvaltning och utveckling av beståndet.
Natoenheten växer i takt med Nato och allierades behov av infrastruktur i Sverige, i nära samverkan med Försvarsmakten, andra försvarsmyndigheter, Natos högkvarter i Bryssel samt allierade länder. NSIP är ett centralt program inom Nato som finansierar och utvecklar militär infrastruktur och förmågor av gemensamt intresse. Programmet är en bärande del av Natos kollektiva försvar och det ställer höga krav på uppföljning och kontroll i samtliga faser: förstudie, anskaffning, vidmakthållande och avveckling.
Som kundansvarig NSIP med särskilt fokus på utpekad förmåga/försvarsgren är du med och bygger upp detta viktiga arbete. Du får ett centralt uppdrag att driva och samordna arbetet inom ett specifikt förmågeområde - exempelvis logistiknätverk, anpassning och utveckling av flygbaser eller marinbaser - i nära samverkan med Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Natos olika instanser. Du kommer ha ansvar från behovsanalys till investeringsförslag, avtal, genomförandeuppföljning och rapportering.
Rollen innebär att du:
- Leder framtagande av underlag för NSIP-projekt inom det tilldelade förmågeområdet.
- Är Fortifikationsverkets kontaktperson gentemot Försvarsmakten inom ditt område.
- Säkerställer att investeringsförslag möter både nationella och Natos krav.
- Fördelar projekt till genomförandeorganisationen och säkerställer kravuppföljning över tid.
- Utvecklar rutiner och processer inom NSIP kopplat till din försvarsgren.
- Deltar i dialoger och möten med Natos högkvarter och andra allierade.
Resor inom Sverige och till internationella möten förekommer.Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen eller likvärdig utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, fastighetsförvaltning, projektering, byggteknik, ekonomi, krigsvetenskap eller statsvetenskap, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant. Du har flerårig vana att självständigt leda uppdrag, samordningsinsatser eller projekt i stora organisation med många intressenter. Du har även mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift i både svenska och engelska samt god administrativ förmåga. Eftersom verksamhet finns i hela Sverige krävs körkort B.
Det är meriterande om du har erfarenhet från Försvarsmakten, FMV, Fortifikationsverket eller annan försvarsmyndighet. Vi ser positivt på erfarenhet av internationell tjänstgöring eller samverkan inom multinationella strukturer.
Det är även till din fördel om du har kunskap om NSIP, Nato och försvarsplanering, eller vana av arbete inom säkerhetsskydd eller internationell myndighetssamverkan, eller uppbyggda nätverk inom totalförsvaret och/eller internationella försvarsstrukturer.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i den här rollen krävs att du är:
• Strategisk och analytisk - du ser helheter, risker och samband.
- Samarbetsorienterad - du skapar förtroende och bygger relationer både internt och externt.
- Strukturerad och självgående - du driver arbetet framåt även i komplexa sammanhang.
- Integritetsstark och säkerhetsmedveten - du hanterar känsliga frågor med omdöme.
- Flexibel och initiativrik - du tar ansvar i en föränderlig och växande verksamhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Placeringsort är Eskilstuna eller Stockholm, annan ort kan vara aktuell. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5 september 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Mikael Widelund, 010-44 44 688 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010 44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
