Kundansvarig Företag
Swedbank AB / Bankjobb / Karlskrona Visa alla bankjobb i Karlskrona
2025-10-27
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedbank AB i Karlskrona
, Tingsryd
, Kalmar
, Växjö
, Älmhult
eller i hela Sverige
Har du en passion för att göra affärer, bygga relationer och överträffa kundens förväntningar?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Ansvara för kundnöjdhet, lönsamhet och risk för en kundbas bestående av företagskunder i Blekinge Län
Utveckla din kundbas och proaktivt bearbeta nya kunder. Vi har en hög ambition att växa inom företagssegmentet och därför blir prospektering en naturlig del utav din vardag. Du följs upp på aktivitetsnivå, intäktsutveckling och kvalitet
En god ambassadör för banken. Du finner det naturligt att vara med och synas på den lokala marknaden samt inom branschnätverk
Utvecklas vidare inom Swedbank - karriärvägarna inom banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetens, personlig utveckling och bankens konkurrenskraft.
I denna roll behöver du: Stark affärsmässig drivkraft och tycka om att arbeta målinriktat samt strukturerat
Ett engagemang, affärsmannaskap och en god analytisk förmåga
Naturlig förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos bankens kunder
Tidigare erfarenhet som företagsrådgivare
Vara lagspelare och bidra till en god stämning
Integritet med respekt och förståelse för interna och externa regelverk
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...få möjlighet att jobba på en spännande marknad i Blekinge Län. Min målsättning är att du som medarbetare ska utvecklas och utmanas i ditt dagliga arbete där vi tillsammans eftersträvar mot högt uppsatta mål och nöjdare kunder. Du kommer att få chansen att påverka ditt och gruppens ansvar då jag lägger stor vikt vid eget ansvar. En viktig framgångsfaktor är att vi trivs och har roligt på jobbet. Är du den som har viljan samt driver att utveckla vår företagsaffär, då är jag övertygad om att du kommer att trivas i vårt team." Tin Azinovic, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-11-21.
Placeringsort: Karlskrona
Rekryterande chef: Tin Azinovic
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Ulrika Bergman ulrika.bergman@swedbank.se Jobbnummer
9576123