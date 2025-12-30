Kundansvarig Bank Lantbruk
2025-12-30
Vill du vara med och fortsätta utveckla vår lantbruksaffär och har ett stort eget intresse av landsbygd? Då är det kanske just dig vi söker till vår tjänst som Kundansvarig lantbruk bank.
Om jobbet
I rollen som lantbruksrådgivare kommer du att arbeta med att vårda och utveckla vår befintliga lantbruksaffär, prospektering av nya kunder samt nätverksbyggande i branschen. Du identifierar kundernas behov av banktjänster och erbjuder därefter kundanpassade lösningar inom betala, spara och låna. Ekonomisk analys, uppföljning av kundernas verksamheter samt kreditberedning är centrala delar i rollen. I kundstocken finns alltifrån deltidslantbruk till större produktionsenheter. Samarbete med säljare på andra avdelningar är viktigt då vi vill kunna erbjuda kunder helhetslösningar.
Vi ser till kundens hela behov och arbetar tillsammans med liv- och sakförsäkring mot våra gemensamma mål, men du kommer också att ha individuella mål och ansvara för din kundbas. Tjänsten är på heltid och tillsvidare med placering på något av våra kontor i Skövde, Falköping, Mariestad eller Lidköping.
Då det förekommer resor i tjänsten krävs det att du har körkort.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för lantbruk och är väl insatt i lantbrukets ekonomi och verksamhet. Erfarenhet från arbete inom bank liksom utbildning som lantmästare, agronom eller liknande är starkt meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Du är genuint intresserad av människor och drivs av att utveckla- samt skapa nya affärsrelationer. Som person har du en god social förmåga, du är målmedveten och har lätt för att anpassa dig till nya situationer och omständigheter. Du är mån om att kunden förstår dina analyser och slutsatser från de komplexa frågeställningar du möter i arbetet. Du kan självständigt planera och organisera dina arbetsuppgifter, och har alltid kunden, ditt team och bolagets bästa för ögonen.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett intressant och utvecklande arbete i ett företag med starkt varumärke, engagerade medarbetare och branschens mest nöjda kunder. Länsförsäkring Skaraborg är en av de största aktörerna inom lantbruk, vi tror på lantbrukets framtid och vill vara deras självklara partner när det kommer till finansiell rådgivning. Hos oss får du chansen att utvecklas inom yrket samtidigt som du får utlopp för ditt genuina intresse för lantbruk och företagande. Givetvis erbjuder vi dig utveckling och utbildning anpassat utifrån dina och verksamhetens behov.
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig, så tveka inte att söka redan idag!
För oss på Länsförsäkring Skaraborg är närhet till våra kunder väldigt viktigt. Vi sätter alltid kunden först, och vet att de relationer vi bygger idag ska hålla även i framtiden. Många Skaraborgare inser värdet av lokal närhet i kombination av personlig service och samlar sina bankaffärer och försäkringar hos oss.
Mer information
Rekryterande chef: Marcus Lindberg, 0500-77 70 08
Personalrepresentant: Sandra Posse 0500-77 71 18
Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak.För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder, till godo. Ersättning
