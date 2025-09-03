Kundansvarig
Vill du använda din drivkraft till att göra verklig skillnad? Som Kundansvarig på Säkerhetspartner får du inte bara bygga affärer - du bygger trygghet. Du fungerar som länken mellan företag som söker stöd i sitt brandskyddsarbete och våra specialister som vet hur man förebygger allvarliga händelser. Genom att förstå kundens behov och skapa rätt lösningar är du med och stärker hela samhällets säkerhet. I ett bolag med stark kultur, stabil tillväxt och höga ambitioner får du en roll där meningsfullhet möter affär - varje dag.
I rollen som Kundansvarig har du ett helhetsansvar för försäljningen i din geografiska region Norra Sverige, med målet att utveckla både nya och befintliga kundrelationer. Du arbetar med hela Säkerhetspartners tjänsteutbud - från projektering och riskanalyser till långsiktig rådgivning inom brandskydd och säkerhet i förvaltningsskedet. Din roll är central i att förstå kundens situation, behov och verksamhet - för att tillsammans med tekniska specialister forma lösningar som skapar trygghet och hållbarhet på riktigt för kunderna.
Du driver affären från första kontakt till avtal - ofta i komplexa fastighetsmiljöer och med flera beslutsfattare inblandade. Här handlar det om att bygga relationer med t.ex. fastighetsägare, tekniska förvaltare, driftchefer och konsulter, och hjälpa dem att identifiera lösningar som ibland kräver ett idébaserat säljförhållningssätt. Du ansvarar själv för dina säljprocesser, men har alltid ett erfaret team i ryggen - där samarbete och specialistkompetens går hand i hand.
Vi söker dig som har en stark affärsådra och erfarenhet av B2B-försäljning med koppling till bygg eller fastighetsbranschen. Du har flera års dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva säljprocesser som involverar flera parter, gärna i offentliga eller komplexa miljöer. Du är van att arbeta lösningsorienterat och har en god förmåga att lyssna, analysera och översätta behov till konkreta erbjudanden utan att nödvändigtvis vara teknisk expert själv.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning inom byggsektorn, gärna mot konsulter, föreskrivare eller fastighetsägare
Förståelse för hur fastigheter fungerar och vilka säkerhetsutmaningar olika verksamheter har
Förmåga att hantera affärsdialoger där långsiktighet, tillit och helhetsperspektiv är avgörande
God kommunikativ förmåga både i tal, skrift och i mötet med olika roller
Ett självständigt, nyfiket och resultatorienterat arbetssätt
Har du dessutom arbetat med försäljning av tekniska lösningar, exempelvis SaaS mot bygg- och fastighetssektorn, är det ett extra plus. Viktigt är också att du är vetgirig och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya sammanhang och verksamheter.
Du erbjuds en möjlighet att komma in i ett bolag med stark tillväxt och långsiktiga kundrelationer - i en roll där du kan påverka och utveckla både arbetssätt och resultat. Säkerhetspartner är ett stabilt företag med tydlig riktning och korta beslutsvägar som har fortsatt att växa trots lågkonjunktur. Kulturen inom företaget präglas av samarbete, tydlighet och utvecklingsfokus.
Du blir en viktig del av en ung säljorganisation som befinner sig i ett uppbyggnadsskede och du får möjlighet att bidra till att forma både affären och kulturen. Hos Säkerhetspartner kombineras struktur med flexibilitet - här värdesätts initiativ, pragmatism och viljan att göra skillnad. Du får arbeta med etablerade lösningar i en organisation som värderar både människor och resultat.
Är du den vi söker? Sänd in dina ansökningshandlingar nedan. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Made for Sales rekryteringskonsult Julia Gäreskog. Urval sker löpande, så skicka in dina ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker endast via annons.
Med Säkerhetspartner får ni hela företagets samlade kompetens inom brandskydd och riskhantering. Vi erbjuder lösningar som skräddarsys efter era behov och hjälper er att möta både lagkrav och verksamhetsmål. Från projektering och förvaltning till innovativa digitala verktyg - vi finns där för att skapa trygghet och effektivitet. Vår vision är att vara en helhetsleverantör som är bäst i branschen på kompetens och leverans, där vi skapar lösningar som inte bara uppfyller krav utan stärker verksamheter och bygger långsiktig trygghet.
