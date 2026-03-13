Arento är på väg uppåt och framåt och söker dig som vill vara med på vår resa. Har du erfarenhet av att utveckla affärer och bygga starka kundrelationer? Då är du kanske vår nya säljare som vill anta utmaningen att utveckla och stärka företagets bilaffärer med kunden i fokus.
Vi vill vara branschens mest omtyckta arbetsgivare. Inte den största - men bäst när det gäller. Därför investerar vi i våra medarbetare och satsar hållbart för framtiden. Hos oss får du korta beslutsvägar och ett team som är väl bekanta med de höga krav som företag har på en fungerande fordonsflotta. Arento är ett helsvenskt bolag som ingår i Svevia-koncernen. Vi hyr ut tjänstebilar, förmånsbilar och personalbilar från marknadens alla bilmärken. Vi engagerar oss i kunders behov och gör kundens vardag enklare genom att hålla vad vi lovar.
Ditt uppdrag som Kund- och Affärsansvarig
Tjänsten innebär ett helhetsansvar för utvalda kunder där du både hanterar och utvecklar befintliga och nya kundrelationer. Rollen är kundnära och du är huvudkontaktperson med ansvar för att bygga långsiktiga samarbeten. Genom löpande dialog och behovsanalys säkerställer du att kundens krav och förväntningar möts med affärsmässiga och anpassade lösningar. Du agerar som helhetsleverantör och är kundens trygga support i alla frågor som rör deras fordonsflotta.
Arbetet omfattar hantering av specifika kunder och vagnparker, inklusive kalkyler för personal-, förmåns-, pool- och bruksbilar. Du tar fram offerter, arbetar med anbud och upphandlingar och för dialog med leverantörer för att säkerställa rätt lösning för kunden.
Du ansvarar även för beställningar, hyresorders, leveranser och avyttringar samt fakturering. Rollen innebär löpande administration, inklusive beställning och samordning av tillbehör som däck, alkolås, körjournaler och olika påbyggnationer. Du skapar och följer upp rapporter, statistik och nyckeltal samt arbetar mot uppsatta mål, budget och prognoser.
En central del av rollen är att ge kvalificerad kundsupport i alla frågor kopplade till kundens vagnpark - från avtal och leveranser till ändringar, reklamationer och försäkringsärenden. Arbetet kräver ett lösningsorienterat förhållningssätt där du samordnar kontakt med försäkringsbolag, leverantörer och verkstäder och driver ärenden effektivt hela vägen till avslut, med målet att kunden alltid ska känna trygghet och kontroll över sin fordonsflotta.
Denna roll är placerad på vårt kontor i Uppsala, men resor i tjänsten kan förekomma.
Vem är du?
Du trivs i en roll där du får vara nära kunden, förstå deras vardag och vara den som skapar trygghet, tydlighet och struktur. Vi söker dig som är affärsmässig och serviceinriktad, och trivs med kombinationen av relationer, administration och problemlösning.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet från bilbranschen, inklusive hantering av finansieringslösningar, eller från närliggande bransch med motsvarande kompetens
Erfarenhet av att arbeta mot försäljningsmål och följa upp resultat
God affärsförståelse och vana av behovsbaserad försäljning
Erfarenhet av kalkylering och offertarbete
God administrativ förmåga och systemvana med särskilt goda kunskaper i Office-paketet och framför allt Excel
Förmåga att kommunicera tydligt och bygga professionella relationer
B-körkort
Personlighetsmässigt är du:
Självgående, ansvarstagande och långsiktig i ditt arbetssätt
Strukturerad, ordningsam och trygg i att hantera flera uppgifter parallellt
Serviceinriktad med en stark vilja att hjälpa kunder snabbt och effektivt
Lösningsorienterad och lyhörd för kundens behov
En lagspelare med positiv energi som bidrar till teamets kultur
Vad vi erbjuder
Ett utvecklande och stimulerande arbete med variation och stort eget ansvar. Arento är ett bolag med ett tydligt mål och med en ledning som ständigt strävar framåt i positiv anda. Hos oss blir du snabbt en i gänget. Samarbete ligger i vårt DNA och vi drar prestigelöst nytta av varandras styrkor. Med stor kunskap om säkerhet, hantering, skötsel och underhåll finns här alltid någon att fråga. Vi vill vara en arbetsplats för alla. Det är tillsammans vi skapar framgång! Varje kundcenter driver egna frågor och med våra korta beslutsvägar är det lätt att göra sin röst hörd. Arento Uppsala har ett gott gäng med ett bra rykte så ta chansen att bli en i gänget.Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
Vill du vara med och utveckla Arentos bilaffär? Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Vår rekryteringsprocess består av arbetspsykologiska tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 12 april. Vi kommer gå igenom ansökningarna löpande. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Selma Ahlund på selma.ahlund@arento.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kan du även kontakta Talent Acquisition Partner Alexandra Zätterlöf Bohlin på alexandra.zatterlof.bohlin@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7358738-1893208".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Almungevägen 35 (visa karta
)
754 54 UPPSALA
