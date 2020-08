Kund- leverantörsreskontra - Serneke Group Ab (publ) - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Serneke Group Ab (publ) / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2020-08-25Vi behöver förstärka vår kund- och leverantörsreskontragrupp med ny kollega. Gruppen består idag av åtta personer som nu söker dig som trivs med att arbeta i ett team och har erfarenhet av kund eller leverantörsreskontra.Vill du bli en del av vårt glada gäng skall du genast söka detta jobb!Som ekonomiassistent på kund- och leverantörsreskontran kommer du främst att arbeta med registrering av fakturor, utbetalning av fakturor, fakturering, inbetalningar, uppföljning av förfallna kund- och leverantörsfakturor fakturor och avstämningar i bokslut. I rollen kommer man dagligen att ha många kontaktytor både interna och externa. På avdelningen hjälps vi åt och täcker upp för varandra vid behov.Utbildning och erfarenhet Vi söker dig med några års erfarenhet av rollen som ekonomiassistent inom kund och/eller leverantörsreskontra. Vi ser med fördel att du har någon eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Du känner dig trygg med de löpande arbetsuppgifterna på en ekonomiavdelning och trivs med att arbeta i en roll där du självständigt driver arbetet framåt men är samtidigt en del av ett team där du på ett prestigelöst sätt även finns till hands för att avlasta de andra i teamet. Goda kunskaper i Excel samt att du har erfarenhet av systemet Visma Business är meriterande.2020-08-25Som person är du noggrann och tar ansvar för att driva ditt eget arbete framåt. Du har förmågan att kombinera detaljer med ett helhetsfokus och är mån om att lämna ifrån dig korrekta uppgifter. För att trivas på Serneke tror vi att du är prestigelös och social. Du trivs i en öppen atmosfär och sprider god stämning omkring dig.Slutligen tror vi att du trivs och motiveras av ett högt tempo samt att arbeta i en föränderlig miljö och trivs när det händer mycket omkring dig.Din ansökan Är du personen vi söker är du välkommen att söka tjänsten. Då urvalsprocessen sker löpande är det viktigt att du skickar in din ansökan så snart som möjligt eftersom tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är den 20 september, 2020.Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Rekryteringsansvarig, Maria Linderum på telefon 072-855 63 86. Önskar du mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Anneli Lobato på mail: anneli.lobato@serneke.se Vi har ej möjlighet att ta emot ansökan via mail så vill du söka tjänsten gör du det här.När det gäller annonsförmedling så undanbedes annonsförsäljare vänligt men bestämt.Om SernekeSerneke är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med ca 1200 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag.På Serneke jobbar vi som utmanar konventionella metoder och som genomför det ena lyckade projektet efter det andra. Vi drivs av utmaningar i alla dess former och vill vara delaktiga och bidra med nya infallsvinklar och lösningar. Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer energi, engagemang och ett modernare synsätt. Tillsammans med våra kunder kommer vi att nå oanade höjder och just nu bygger vi ett lag med ännu fler engagerade kollegor. På Serneke är vi steget före, håller vad vi lovar och ger våra kunder något extra.Varmt välkommen att skicka in din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-20SERNEKE Group AB (publ)5333129