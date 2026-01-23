Kulturskollärare, inriktning brassinstrument
2026-01-23
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, kultur- och fritidskontoret i Skellefteå
Känner du att musik kan göra livet rikare - och vill du att fler barn och unga ska få uppleva den känslan? Då kan det här vara jobbet för dig. Skellefteå Kulturskola söker nu en engagerad lärare med brass som huvudinstrument och gärna ett eller flera biinstrument - som vill inspirera, undervisa och göra kultur till en självklar del av vardagen.
DIN ROLL
Som kulturskollärare planerar och genomför du undervisning både i våra lokaler och ute på skolor. Du undervisar i årskurs 2 där du samarbetar nära med klasslärare. Du undervisar både elever som själva valt sina instrument och elever som deltar i kurs- och orkesterverksamhet.
Du ansvarar för kursverksamhet, orkester- och ensembleledning samt projekt och konserter tillsammans med kollegor från olika konstnärliga områden. Arbete sker både dagtid och kvällstid, och under vissa lov och helger kan arbete förekomma. Som pedagog skapar du en trygg och inspirerande miljö där varje elev kan utvecklas musikaliskt och personligt. Du använder dina kompetenser på huvudinstrument och biinstrument på ett flexibelt sätt för att möta elevernas olika behov och intressen.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning för arbete i kulturskola, alternativt motsvarande ämneskompetens i kombination med pedagogisk förmåga.
• Huvudinstrument brass och gärna ett eller flera biinstrument som kan användas i undervisning.
• God kommunikativ förmåga på svenska, samt grundläggande kunskaper i engelska
• B-körkort och tillgång till bil.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barngrupper.
Vi söker dig som är kan planera, strukturera och driva på ditt arbete självständigt. Du samarbetar prestigelöst med kollegor och bidrar med din kompetens och kunskap i teamet. Du trivs i skapande miljöer och har ett genuint intresse av att möta och inspirera barn och unga. Du har förmåga att behålla lugnet även i pressade situationer.
För arbetet krävs utdrag ur polisens belastningsregister.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå är en plats med stark framtidstro - och ett kulturliv som växer. Kulturskolan spelar en viktig roll i att ge barn och unga möjlighet att upptäcka, utöva och uppleva kultur. Här blir du en del av ett kreativt team med olika konstnärliga specialiteter, där alla brinner för sitt arbete och för att skapa meningsfulla möten med unga. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och delar arbetsglädje, idéer och ansvar. Skellefteå kommun är en trygg arbetsgivare med höga ambitioner. Här finns stora möjligheter att utvecklas - både som pedagog och som människa.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Istället för personligt brev besvarar du urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva här?
och lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-?showContentWith=lönestatistik)
samt upptäck hur det är att vara en del av kommunen. (https://skelleftea.se/) Ersättning
