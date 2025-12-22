Kulturskolesamordnare
Sundbybergs kommun / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-12-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas i riktning mot ledning och styrning - utan att lämna kulturskolans kärna?
Kulturskolan är en del av Kultur Sundbyberg, enheten som jobbar med kultur för alla åldrar. På kulturskolan arbetar ca 30 lärare och kulturproducenter med musik, dans, teater, bild & form, cirkus, El Sistema, Aggregat, Level up, Fredagsfunk och Galleri Ung. Verksamheterna bedrivs i väl anpassade lokaler.
Sektorn för kultur och fritid är hbtq-certifierad och vi förutsätter att du vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en inkluderande verksamhet.
Genom kursverksamhet, öppen skapande verksamhet, lovaktiviteter, ungdomsdrivna evenemang och El Sistema bidrar kulturskolan till att barn och unga i åldrarna 4-20 år i Sundbyberg och Solna har en meningsfull fritid.
Om uppdraget
Är du kulturskolelärare och nyfiken på hur verksamheten hänger ihop bortom undervisningsrummet? Vill du förstå och påverka hur planering, kommunikation, administration och pedagogik samspelar?
Som kulturskolesamordnare får du en central roll i Kulturskolans vardag. Uppdraget kombinerar praktiskt verksamhetsnära arbete med samordning, struktur och utveckling. Du arbetar nära ledning och pedagoger och är med och skapar förutsättningar för kvalitet, flöde och tydlighet i hela verksamheten.
Detta är ett uppdrag för dig som vill pröva, utveckla eller fördjupa din kompetens inom ledning och styrning i kulturskola - utan att släppa kontakten med elever, pedagoger och det kreativa sammanhanget.
Ditt uppdrag i praktiken
Du kommer bland annat att arbeta med att planera och samordna evenemang tillsammans med biträdande kulturskolechef och pedagoger, ansvara för administrativa processer som kurser, scheman, närvaro och uppföljning i plattformen Actor, vara kontaktperson för elever och vårdnadshavare, förmedla information, ge stöd och återkoppling, stötta verksamheten operativt vid undervisning och evenemang, dokumentera och synliggöra Kulturskolans arbete genom foto, film och kortare texter i sociala medier, delta i möten och utvecklingsarbete.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad kulturskolelärare, har erfarenhet från kulturskoleverksamhet och som är intresserad av hur verksamheten leds, organiseras och utvecklas. Vi ser gärna att du har erfarenhet som pedagog från kulturskoleverksamhet.
Du har god digital kompetens och lätt för att använda administrativa system, förmåga att skapa struktur i en vardag med många parallella processer, god kommunikativ förmåga - i mötet med barn, unga, kollegor och vårdnadshavare, ett genuint intresse för kulturpedagogik och barns och ungas skapande.
Som person är du självständig, lösningsorienterad och samarbetsinriktad, initiativtagande och trygg i rollen som länk mellan pedagoger och ledning, nyfiken på ansvar, sammanhang och helhet.
Rollen som kulturskolesamordnare är en strategiskt viktig funktion i organisationen. Du bidrar till att frigöra tid för pedagogisk kärnverksamhet, stärka kommunikation och samordning, utveckla professionella och hållbara arbetssätt.
För rätt person kan uppdraget fungera som ett utvecklingssteg mot framtida ledande roller inom kulturskola eller kulturförvaltning.
Tjänsten är tidsbegränsad fr.o.m. 1 februari t.o.m. 31 december 2026. Omfattning är heltid främst under dagtid, men kvälls- och helgarbete förekommer också. Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse. Ansök senast 23 januari 2026. Intervjuer kan komma att påbörjas innan sista datum för ansökan.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad.
Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Kulturchef
Per Fjällström per.fjallstrom@sundbyberg.se 087068660 Jobbnummer
9661686