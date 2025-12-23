Kulturhuset Stadsteatern söker Musikproducent
Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största och mest välbesökta kulturinstitutioner med ett brett program inom teater, dans, musik, samtal, konst och bibliotek.
Vi finns vid Sergels torg, i Skärholmen, i Vällingby, Husby samt sommartid i Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefrihet och den konstnärliga friheten som grund. Här arbetar c:a 500 medarbetare tillsammans för att göra kulturen tillgänglig för alla stockholmare.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och engagerad musikproducent till vår verksamhet för livemusik, På musikscenerna presenterar vi allt från barn- och familjekonserter till hip-hop och hårdrock. 2026 planeras 140 konserter. Vi arbetar med konserter på många av husets scener med kapacitet mellan 100 och 700 besökare. Tjänsten som musikproducent är placerad på Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg. Som musikproducent är du en central del av vårt arbete med att utveckla och genomföra konserter och evenemang för en bred och nyfiken publik. Du arbetar nära programansvarig för musiken och andra kolleger på musik- och evenemangsenheten. Du arbetar också nära tekniker, marknadsavdelning, publikvärdar och många andra yrkesgrupper som samverkar för att högkvalitativ livemusik inom många genrer ska nå en stor publik.
Vi söker dig som brinner för musikscener, har en strategisk blick och samtidigt trivs att arbeta nära produktionen - från avtal och planering till genomförande på plats under kvällar och helger.Dina arbetsuppgifter
Planera, boka och producera konserter och evenemang.
Projektleda både mindre och större produktioner.
Samverka med andra verksamheter inom Kulturhuset Stadsteatern för att stärka helheten.
Förmedla mål och resultatkrav till medarbetare och säkerställa att alla har rätt förutsättningar.
Utveckla processer, arbetssätt och rutiner - samt kontinuerligt följa upp och utvärdera.
Fatta tydliga beslut och arbeta lösningsorienterat utifrån satta mål.
Vara på plats vid evenemang, inklusive kvällar och helger.
Ansvar
Ansvara för genomförandet av produktioner, projekt och samarbeten i linje med bolagets verksamhetsplan.
Ansvara för delegerad budget och löpande ekonomisk uppföljning.
Rapportera utvecklingsbehov och lärdomar till Musik- och evenemangschefen samt Kulturavdelningens ledning.Kvalifikationer
Du har självklart stor musikalisk bredd då vårt mål är att arbeta för alla stockholmare.
Dokumenterad erfarenhet som musikproducent båden nationellt och internationellt.
Mycket god administrativ förmåga, inklusive avtalshantering, strategisk planering och ekonomi.
Erfarenhet av projektledning och produktion i kultur- eller musiksektorn.
Förmåga att leda, kommunicera och skapa goda samarbeten.
Initiativkraft, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Flexibilitet att arbeta vid evenemang, även på kvällar och helger.
Goda språkkunskaper.
Vi erbjuder
Du erbjuds generösa förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, rabatter på stadens simhallar och gym, personalbiljetter till våra föreställningar och fritt inträde till våra utställningar. Kulturhuset Stadsteatern omfattas av Riksavtalet mellan Svensk scenkonst och fackförbundet Scen & Film och Akademikerförbunden.
Ansökan och urvalsprocess
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och kan utformas som en heltidstjänst eller två deltidstjänster på 50 %.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt men senast den 31 januari. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta musik- och evenemangschef Bosse Persson, bo.persson@kulturhusetstadsteatern.se
Fackliga företräden
På vår rekryteringssida hittar du kontaktuppgifter till våra lokala fackliga företrädare.
Kulturhuset Stadsteaterns hållning till mångfald och hållbarhet
