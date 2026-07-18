Barista deltid till The Bagel på Södermalm
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2026-07-18
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Hej!
Nu söker vi på The Bagel en barista på deltid.
The Bagel är ett mysigt café och lunchrestaurang på Västgötagatan 23 på Södermalm, med utsikt över Rosenlundsparken. I över 10 år har vi serverat bagels, sallader och kaffe av hög kvalitet. Vi erbjuder även catering och hyr ut vår lokal för event.
Vi söker dig som är trygg i baristarollen, gillar högt tempo och vill bli en del av vårt team. Du är social, noggrann, tar egna initiativ och trivs med att ge våra gäster ett varmt bemötande.
Tjänsten är deltid och arbetet kommer främst att vara förlagt till helger. Du behöver också kunna hoppa in och arbeta vardagar vid behov, till exempel vid sjukdom, ledighet eller perioder med högre belastning.Publiceringsdatum2026-07-18Dina arbetsuppgifter
• Baristaarbete och kaffehantering
• Förbereda och servera bagels, sallader och bakverk
• Kassaarbete och kundservice
• Servering
• Städning och dagliga rutiner i caféetKvalifikationer
• Du ska ha erfarenhet som barista och kunna hantera espressomaskin
• Du ska kunna arbeta deltid på plats i caféet, främst helger
• Du ska kunna hoppa in och arbeta vardagar vid behov
• Svenska och engelska i tal
Erfarenhet från café, restaurang eller service är meriterande. Kassavana är också meriterande.
Vi erbjuder en deltidstjänst i en social och familjär miljö på Södermalm, med personalrabatt och varierade arbetsdagar.
Skicka ditt CV och en kort beskrivning av dig själv till jobba@thebagel.se
. Märk gärna ansökan med "Barista deltid".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
e-post Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RS Gruppen Sthlm AB
(org.nr 559036-2785)
Västgötagatan 23 (visa karta
)
118 57 STOCKHOLM Arbetsplats
The Bagel Jobbnummer
10005870