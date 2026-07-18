Gläntans dagverksamhet söker undersköterskor - vikariat
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2026-07-18
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Om arbetsplatsen
På Gläntan erbjuder vi dagverksamhet i en trygg, stimulerande och välkomnande miljö för personer med demenssjukdom. Varje dag tar vi emot upp till 22 gäster och arbetar i mindre grupper för att kunna ge ett individuellt anpassat stöd utifrån varje persons behov, förmågor och intressen. Genom social gemenskap, meningsfulla aktiviteter och ett personcentrerat arbetssätt skapar vi en innehållsrik vardag som främjar välbefinnande, delaktighet och livskvalitet.
Nu går Gläntan in i en spännande utvecklingsfas. Vi utökar verksamheten med ytterligare en grupp och flyttar samtidigt till nya, ändamålsenliga lokaler för att kunna ta emot fler gäster.
I samband med denna satsning söker vi nu engagerade och ansvarstagande vikarier som vill vara med och bidra till att skapa en trygg, meningsfull och kvalitativ vardag för våra gäster. Hos oss blir du en del av en arbetsplats där omtanke, samarbete och personcentrerad omsorg står i fokus. Tillsammans arbetar vi för att varje gäst ska känna sig sedd, delaktig och välkommen – varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-18Arbetsuppgifter
Som medarbetare på Gläntan blir du en viktig del i arbetet med att planera, genomföra och följa upp aktiviteter som främjar delaktighet, trygghet och livskvalitet både socialt och fysiskt.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor där ni tillsammans ansvarar för omvårdnadsinsatser, måltider och dokumentation enligt gällande riktlinjer.
Samverkan med andra yrkesroller, enheter och externa aktörer är en naturlig del av verksamheten för att säkerställa bästa möjliga stöd och omsorg för våra gäster.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska och kan uppvisa bevis på skyddad yrkestitel.
• Behärska svenska i tal och skrift (minst godkänd grundläggande svenska från grundskola ÅK 9 eller SFI D).
• Har minst ett års erfarenhet inom vård och omsorg.
• Har tidigare erfarenhet av arbete med personer med demensdiagnos.
Meriterande är:
• Utbildning som specialistundersköterska med inriktning demensvård.
• Tidigare erfarenhet av arbete inom dagverksamhet.
• Erfarenhet av arbete med BPSD.
Du är en trygg, empatisk och ansvarstagande person som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande samt förmåga att skapa goda relationer med både deltagare, anhöriga och kollegor. Du är initiativrik och kreativ i planering och genomförande av aktiviteter samt har förmåga att skapa en meningsfull och trygg vardag för verksamhetens deltagare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig med god social förmåga, flexibilitet och ett genuint intresse för att arbeta med äldre personer med kognitiv svikt.
Låter detta som rätt arbete för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-31 Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Måndag-fredag
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Ystad ystad-skurup.skane@kommunal.se +46104427971 Jobbnummer
10005863