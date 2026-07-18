Undersköterska till natt sökes till Rådahemmet- vikariat
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2026-07-18
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Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
1 plats(er).
Vi söker nu en medarbetare till ett vikariat på natten. Om du är trygg, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med människor kan du vara den vi letar efter.
Som undersköterska på Rådahemmet är du en viktig del av vårt team och har en central roll i att skapa trygghet, omsorg och livskvalitet för våra boende. Under natten arbetar du tillsammans med dina kollegor för att ge en personcentrerad omsorg utifrån varje individs behov och önskemål.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad och social samvaro. Din huvudsakliga uppgift är att skapa en trygg och lugn natt för de boende. Du utför även delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån individuella behov samt ansvarar för social dokumentation och kontakt med anhöriga.
Tjänsten avser nattarbete med helgtjänstgöring. Tjänsten är ett vikariat med start 1/9-2026 till 15/6-2027 med omfattning 80%.
I första hand söker vi dig som är utbildad undersköterska och i andra hand söker vi dig som ännu inte utbildat dig men är öppen för att göra det och i övrigt är lämplig för arbete inom vården.Publiceringsdatum2026-07-18Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska
Ha goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Ha god digital kompetens och erfarenhet av social dokumentation
Förmåga att ta och följa delegerade HSL-uppgifter
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete natt
Vidareutbildning inom demens, psykiatri eller välfärdsteknik
Erfarenhet av kvalitets- och värdegrundsarbete
Erfarenhet av system som Treserva, TES och BPSD-registretDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har hög integritet och professionellt förhållningssätt.
Är empatisk och ansvarstagande.
Är kvalitetsmedveten.
Är relationsskapande och samarbetsinriktad.
Är flexibel och trygg i din yrkesroll.
Vi erbjuder
Hög andel utbildade undersköterskor
Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
Satsning på kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Läs mer på kommunens hemsida harryda.se. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag – vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-06-15 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335784". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Rekryterare
Anna Bertilson anna.bertilson@harryda.se +46317248681 Jobbnummer
10005865