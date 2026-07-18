Fritidspedagog/lärarresurs sökes till sommarskola på Gotland!
Svenska Distans AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Gotland Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Gotland
2026-07-18
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Vill du under perioden 27 juli - 31 juli vara med och skapa en oförglömlig sommarvecka för barn och ungdomar från hela världen? Svenska Distans söker nu en engagerad fritidspedagog/lärarresurs till vår populära sommarskola på Gotland!
Dina arbetstider är mellan klockan 09:00-12:30.
Under en intensiv och inspirerande vecka får barn och ungdomar i åldrarna 4–16 år möjlighet att utveckla sitt svenska språk, lära sig mer om svensk kultur och skapa nya vänskapsband. Undervisningen sker i små grupper och leds av behöriga svensklärare. Vi arbetar både individuellt och i grupp, med fokus på språkglädje, trygghet och gemenskap.
Som fritidspedagog/lärarresurs är du en viktig del av teamet som ansvarar för:
Resursarbete i klassrummet
Trygghet och stöd för barnen under förmiddagarna
Samarbete med kollegor och kontakt med föräldrar.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, flexibel och har ett varmt bemötande.
Erfarenhet av arbete med yngre barn
Gärna erfarenhet av arbete i flerspråkiga miljöer
Vi erbjuder:
En meningsfull och rolig arbetsvecka i fantastisk miljö vid Tofta strand
Möjlighet att arbeta med barn från hela världen
Kost under kursveckan
Ett engagerat och professionellt team
Lön: 4 000 SEK
Personlig lämplighet kommer vara den viktigaste urvalsgrunden i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Skicka din ansökan till: christian@svenskadistans.se
E-post: christian@svenskadistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Distans AB
(org.nr 556937-6857)
622 65 GOTLANDS TOFTA Arbetsplats
Distans AB, Svenska Jobbnummer
10005879