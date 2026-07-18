Ekonomiadministratörer till Serviceförvaltningen, vikariat
Stockholms kommun / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-07-18
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Serviceförvaltningen ekonomi är en intäktsfinansierad verksamhet. Våra kunder är stadens förvaltningar och bolag. Verksamheten består av cirka 85 medarbetare som arbetar inom leverantörsreskontra, kundreskontra, redovisning och avgiftsadministration. Vi har stort fokus på våra kunder och vi arbetar processinriktat med att hantera våra stora volymer och flöden varje dag.
Har du erfarenhet av ekonomiarbete och drivs av utvecklingsarbete samt att ge kvalitativ service till kunder? Nu söker vi konsultativa ekonomiadministratörer till leverantörsreskontra enheten. Tjänsterna är två visstidsanställningar där den ena sträcker sig fram till sista maj 2027 och den andra som är ett föräldravikariat sträcker sig fram till sista oktober 2027. Vi ser gärna att tillträde sker i september.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll i en organisation där vi lär av varandra och är öppna för varandras tankar och idéer. Vi arbetar i ett aktivitetsbaserat landskap i moderna och fräscha lokaler vid Globen, i närhet av tunnel- och tvärbanestationen.
Förutom spännande arbetsuppgifter, engagerade kollegor och ett bra arbetsklimat erbjuder vi dig goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, bra flextidsvillkor, vinter- samt sommararbetstid, semesterväxling, förmånlig tjänstepension, subventionerad massage och viss möjlighet till hemarbete när arbetet tillåter. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholmsstad
Din roll
I rollen som ekonomiadministratör arbetar du processinriktat inom leverantörsreskontraprocessen. Vi jobbar med stora flöden eftersom vi hanterar hela stadens fakturor. Vi ser till att åtgärda de problem som hindrar fakturorna att komma vidare i attestflödet eller gå till betalning. Som ekonomiadministratör hos oss hanterar du även andra ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter. Din dag handlar mycket om att arbeta i ekonomisystemet Agresso/Unit4 ERP, att hjälpa kunder med ärenden i vårt ärendehanteringssystem Artvise samt i vår fakturasupport.
Då vi arbetar med olika verksamheter i hela staden är det viktigt att du trivs med att ha många kundkontakter. Du ger god samt kvalitativ service skriftligt och per telefon och har ett konsultativt förhållningssätt i din roll som sakkunnig.
Du är en del av verksamhetens utveckling och du bidrar till förbättringsarbete genom ett aktivt deltagande, där du delar med dig av dina kunskaper och idéer.
Din kompetens och erfarenhet
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som har
eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig
aktuell erfarenhet av löpande ekonomiarbete med reskontra och/eller bokföring
erfarenhet av att ge god kundservice
goda kunskaper i Officepaketet och gärna i Excel
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
arbetat i Agresso/Unit4 ERP
arbetat i ett ärendehanteringssystem
intresse och kunskap inom digital teknik
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom större organisation.
För att lyckas i rollen har du förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt med kunden i fokus. Din helhetssyn gör det lätt för dig att effektivt prioritera i arbetet och bidra till att enheten levererar enligt avtal. Vi söker dig som har hög servicekänsla, ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt. Då vi har många kontaktytor är det viktigt att du har lätt att samarbeta och kan ge stöd på ett pedagogiskt sätt. Slutligen ser vi att du är initiativtagande och vill bidra till i verksamhetens utveckling genom att bidra med engagemang, kunskap och förslag på nya lösningar.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten. Publiceringsdatum2026-07-18Övrig information
Stockholms stad använder inte personligt brev i rekryteringsprocessen. Vi bedömer din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Arbetsprover kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Under ansökningsperioden är rekryterande chef och rekryterare på semester. Om du har några frågor går det bra att maila oss så återkommer vi när vi är tillbaka i arbete.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 400 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Palmfeltsvägen 5 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Serviceförvaltningen, Ekonomi Kontakt
Carin Trygg Monvall, SSR carin.trygg.monvall@stockholm.se 08-50824852 Jobbnummer
10005858