Yrkeslärare inom barn- och ungdomsvård, 40 %. Praktiska Gymnasiet Kristians
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kristianstad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Kristianstad
2026-07-18
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, Sölvesborg
, Hässleholm
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eller i hela Sverige
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska Gymnasiet Kristianstad erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vårt programutbud utgörs av: VVS- och fastighet, Bygg- och anläggning, El- och energi, Fordons- och transport, Frisör, Vård och omsorg samt Försäljning och service. I dagsläget har skolan ca 360 elever och ungefär 45 medarbetare.
Om du vill läsa mer, besök oss på https://praktiska.se/kristianstad/
Ditt uppdrag
Vi söker en yrkeslärare till en tillsvidareanställning på 40 % med start enligt överenskommelse.
Tjänsten är förlagd till måndagar och fredagar och innebär undervisning inom Barn- och ungdomssjukvård enligt Gy11 samt Barn- och ungdomsvård enligt Gy25 på Vård- och omsorgsprogrammet.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med fokus på att ge eleverna både teoretiska kunskaper och en tydlig koppling till yrkeslivet. Du arbetar nära övriga lärare på programmet och bidrar till att utveckla undervisningen utifrån styrdokument och branschens behov. Undervisningen omfattar elever i både årskurs 2 och årskurs 3, vilket innebär att du möter elever som befinner sig på olika nivåer i sin utbildning.Publiceringsdatum2026-07-18Profil
Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet inom vård av barn och ungdomar. Du kan exempelvis vara:
legitimerad yrkeslärare inom vård och omsorg,
legitimerad sjuksköterska,
specialistsjuksköterska inom barn och ungdom,
distriktssköterska med erfarenhet av barnhälsovård eller elevhälsa,
barnmorska med relevant erfarenhet,
undersköterska med lång erfarenhet av barn- och ungdomssjukvård,
eller ha annan relevant högskoleutbildning och yrkeserfarenhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från exempelvis barnsjukvård, barnhälsovård, habilitering, elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri eller annan verksamhet där vård och bemötande av barn, ungdomar och närstående varit centralt.
Lärarlegitimation och undervisningserfarenhet är meriterande men inget krav. Vi välkomnar även dig som arbetar kliniskt och vill kombinera ditt arbete med undervisning två dagar i veckan. Om du saknar lärarlegitimation får du stöd i lärarrollen, och tillsammans med rektor kan en plan upprättas för kompletterande pedagogisk utbildning eller annan väg mot behörighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg, tydlig och engagerad och kan göra yrkeskunskaper begripliga och relevanta. Du skapar goda relationer, anpassar undervisningen efter olika behov och bidrar till att eleverna utvecklar kunskaper, yrkesstolthet och ett professionellt förhållningssätt.
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vill ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb och framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vill ge våra elever verktyg att förändra arbetsmarknaden till det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet över det viktiga samhällsansvar vi har som yrkesutbildare.
En yrkesutbildning skapar möjligheter att forma sitt eget liv och utvecklar samhället. Vi vill skapa samhällsnytta för ungdomar som siktar mot ett visst yrke, men också för dem som ännu inte har sin plan klar. Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft.
Vi erbjuder
Våra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. Därför erbjuds förmåner som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Praktiska Gymnasiet erbjuder även internutbildningar för nyanställda olegitimerade lärare och samarbetar med lärosäten som erbjuder vidareutbildning av lärare, VAL, för att stötta våra lärare att bli legitimerade.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.ÖvrigtAnsök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 26-08-17. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Bo Berntssonpå 0767-120967 eller via mail bo.berntsson@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMediaPraktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
291 39 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Bo Berntsson bo.berntsson@praktiska.se Jobbnummer
10005873