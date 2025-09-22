Kultur och fritidsdirektör
Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken.
Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Vår kommun deltar i den gröna omställningen i Norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för fullt för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Kultur- och fritidsförvaltningen är en av nio förvaltningar inom Sundsvalls kommun. Verksamheten är politiskt styrd via kultur-och fritidsnämnden.
Kultur och fritidsnämndens grunduppdrag är att erbjuda ett stort och varierat utbud av kultur- och fritidsmöjligheter. Syftet är att skapa livskvalitet för medborgarna och göra Sundsvall till en attraktiv kommun att bo i och besöka. Detta genom egen verksamhet inom områdena idrott, friluftsliv, fritid, kultur, museum och bibliotek samt genom bidrag till föreningar och studieförbund. Nämnden har i sitt grunduppdrag även kommunens operativa trygghetsarbete, arbetet med ungdomsdemokrati, konsument-, energi-, budget- och skuldrådgivning samt handläggning av lotteritillstånd.
Vi söker dig som vill utveckla Sundsvalls Kultur- och fritidsförvaltning i uppdraget som direktör.
Uppdraget är komplext med stort ansvar för att styra, leda och utveckla verksamheten enligt nämndens mål och uppdrag. I uppdraget som vår nya förvaltningsdirektör omsätter du det strategiska uppdraget i operativt genomförande för att kunna leda, utveckla och motivera dina medarbetare. Till din hjälp kommer du att ha en ledningsgrupp som består av avdelningschefer samt en stab som liksom du har ett högt engagemang för att vidareutveckla våra verksamheter.
I rollen som direktör för kultur- och fritidsförvaltningen förväntas du bidra till kommunen som helhet tillsammans med övriga förvaltningsdirektörer. Du representerar förvaltningen i olika samverkansorgan och sammanhang och skapar bra strukturer för dialog och samarbete med exempelvis olika samverkansgrupper, fackliga parter och externa aktörer.
Du är direkt underställd nämndsordförande som även är din uppdragsgivare. Du är en del av den kommunövergripande ledningsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Det är meriterande om du har genomfört en utbildning inom chef- och ledarskap eller inom förändringsledning.
Du är en erfaren ledare med flerårig och aktuell erfarenhet från en större organisation eller komplex verksamhet samt flerårig erfarenhet av att leda genom andra chefer. Det är meriterande med erfarenhet från en politiskt styrd organisation samt erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete som skapat förväntade resultat.
Din erfarenhet av att analysera, utveckla och driva strategiska frågor är mycket god. Du är en erfaren ledare som trivs med att leda i förändring och med vårt uppdrag i fokus tillämpar du ett inkluderande, delegerande och utvecklande ledarskap som speglar sig i våra ledord mod, helhetssyn och öppenhet. Ditt ledarskap bygger på att skapa förutsättningar för ett aktivt och engagerat medarbetarskap. Du är en trygg och handlingskraftig ledare och kan med integritet och professionell hållning prioritera och driva rätt frågor. Din lyhördhet och din kommunikativa förmåga skapar goda samarbeten, tillitsfulla relationer där du även har mod att agera som ledare i svåra situationer.
Du kan utrycka dig mycket väl i tal och skrift i svenska och engelska språket och vi förutsätter att du har god datavana. För tjänsten krävs B-körkort.
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
