Krokimodeller till event & möhippor
2026-01-16
Vi söker krokimodeller till våra möhippor, gruppbokningar och företagsevent!
Hos oss är modellen en aktiv del av upplevelsen, tillsammans med kursledare och arrangörer bygger vi helheten kring varje tillfälle. Som modell hos oss blir du en stor del av event hos Cria. Vi är ett ungt och drivet team, och för oss är den personliga kemin och din förmåga att bidra till en positiv energi helt avgörande.
Om rollen
Uppläggen varierar beroende på sammanhang. Vissa tillfällen är mer fokuserade och strukturerade, andra mer sociala och lekfulla. Eftersom våra kunder ofta är tjejgäng som firar stora livshändelser, söker vi dig som är trygg, prestigelös och har en naturlig känsla för service och värdskap. Du får alltid tydliga instruktioner och ramar, och vi söker dig som har lätt för att anpassa dig efter situationen och bidra till den stämning som passar just det sammanhanget.
Alla uppdrag sker i trygga former med personal på plats, tydliga upplägg och god ersättning.
Vem är du?
Det här passar dig som är trygg i dig själv, bekväm i sociala sammanhang och tycker om att vara en del av ett samspel. Att sitta/stå kroki är en klassisk form av modellteckning som utförs helt avklätt, där syftet är att låta deltagarna öva på att fånga kroppens naturliga former, linjer och tyngd.
Erfarenhet av kroki är inget krav då vi utbildar dig om det behövs. Det viktigaste för oss är din närvaro, följsamhet och en vilja att bidra till den totala upplevelsen på våra event.Publiceringsdatum2026-01-16Så ansöker du
Vi ser gärna att du i din ansökan beskriver varför du trivs i sociala sammanhang och hur du ser på rollen som en del av ett event-koncept. Berätta om dig själv och skicka gärna med mer kompletterande information som kan vara relevant för rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
