Kriskommunikatör
Robertsfors kommun / Marknadsföringsjobb / Robertsfors Visa alla marknadsföringsjobb i Robertsfors
2025-09-15
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Robertsfors kommun i Robertsfors
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/
Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide
Beskrivning av verksamheten
Kraven på det svenska samhället att vara beredd på olika former av kriser och hålla god beredskap ökar.
För att stärka arbetet inom civil beredskap söker nu Robertsfors kommun en kriskommunikatör.
Du kommer att rapportera till tillväxtchef tillika säkerhetsskyddschef, men jobbar med beredskapsfrågor i hela förvaltningen. Du jobbar nära kommunledningen i frågor som berör området. Dina möjligheter att påverka ditt eget arbete och kommunens arbete i stort kommer att vara goda. För den som vill utvecklas så är Robertsfors kommun möjligheternas kommun med de korta beslutsvägarna.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med kommunikation intern och externt, framför allt gällande beredskaps- och säkerhetsfrågor.
Du kommer att tillsammans med beredskapssamordnaren stödja kommunens olika verksamheter i arbetet med genomföra kontinuitetsanalyser och ta fram kontinuitetsplaner.
Arbetet kommer att innebära att skriva rapporter och sammanställningar, ta fram och sprida informationsmaterial i olika medier samt att göra presentationer för kollegor, ledning, förtroendevalda och allmänhet.
Din kompetens och erfarenhet
- Vi söker dig med utbildning på högskolenivå inom kommunikation.
- B-körkort
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- Du ska känna dig trygg med att arbeta i Adobemiljö
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av att arbeta med kommunikation inom offentlig sektor.
- Utbildning på högskolenivå inom statsvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap eller andra områden som arbetsgivaren bedömer relevanta för uppdraget.
Är det här du?
Du är stabil och trygg även i pressade situationer, och har förmågan att behålla fokus när det verkligen gäller. Du är mål- och resultatorienterad och arbetar strategiskt för att nå ut med rätt budskap, vid rätt tidpunkt - oavsett om det handlar om förebyggande kommunikation eller hantering av en pågående kris.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära kollegor, ledning och externa aktörer för att skapa samordnade och effektiva kommunikationsinsatser. Med din pedagogiska insikt kan du förklara komplexa frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt.
Du är strukturerad och har förmåga att planera, prioritera och följa upp kommunikationsarbetet även under tidspress. Samtidigt har du en stark problemlösande analysförmåga - du ser snabbt vad som behöver göras, varför det är viktigt och hur det bäst kan genomföras.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling. Vi värdesätter din kompetens och erbjuder en trygg anställning, en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i en bred och meningsfull verksamhet. Som kriskommunikatör jobbar du i ett litet team med korta beslutsvägar.
Du får även ta del av flera förmåner:
- Friskvårdsbidrag
- Gratis simning en gång i veckan på kommunens badhus
- Semester enligt gällande avtal
- Tjänstepension (AKAP-KR) och sjukförsäkring (AGS-KL)
Anställningen
Särskild visstidsanställning 100% till 2026-09-06.
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering. Publiceringsdatum2025-09-15Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/73". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robertsfors kommun
(org.nr 212000-2551) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9509607