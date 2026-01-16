Krisberedskapsansvarig inköp
2026-01-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Är du redo att ta en ledande roll i att stärka Region Värmlands krisberedskap ur ett inköpsperspektiv? Vi söker en krisberedskapsansvarig för inköpsfrågor som tillsammans med regionens inköpsstrateg kommer att arbeta med att säkerställa kontinuitet och robusthet i våra försörjningskedjor.
Du kommer att spela en nyckelroll i att planlägga och analysera regionens försörjningsberedskap, förebygga hinder och arbeta med riskreducerande åtgärder. Om du vill arbeta med inköp och samtidigt bidra till regionens framtida säkerhet och beredskap, då är detta tjänsten för dig!
Din arbetsplats
Planerings- och ekonomiavdelningen är ansvarig för ekonomi och verksamhetsuppföljning och inköp för Region Värmland. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att bidra till en effektiv användning av våra resurser och skapa bästa möjliga värde för både skattemedel och verksamheter.
Regioninköp, där tjänsten är placerad, är en verksamhet inom planering och ekonomiavdelningen. Vårt uppdrag är att strategiskt, taktiskt och operativt, samordna, kvalitetssäkra och utveckla inköps- och e- handelsprocessen inom regionen. Regionen arbetar med kategoristyrt inköp vilket är en strategiskt processbaserad metod. Regioninköp består av 26 personer.
Vi söker nu en krisberedskapsansvarig för inköpsfrågor som ska vara delaktig i att utveckla Region Värmlands krisberedskapsarbete utifrån ett inköpsperspektiv.
Som Krisberedskapsansvarig inom inköp kommer du tillsammans med regionens inköpsstrateg att stärka inköpsperspektivet inom regionens krisberedskap. Du kommer att arbeta med interna och externa aktiviteter kopplat till krisberedskap och kontinuitetshantering av varor och tjänster och föra dialog med befintliga avtalsleverantörer och aktörer på marknaden. Du är direkt underställd inköpschefen.
I rollen som krisberedskapsansvarig deltar du i hela inköpsprocessen, ger stöd och arbetar konsultativt för att på bästa sätt medverka till att driva regionens arbete framåt.
I arbetet ingår bland annat att:
- analysera och kartlägga regionens försörjningskedjor av varor och tjänster ur ett krisberedskapsperspektiv.
- ur ett inköpsperspektiv förebygga hinder och arbeta med riskreducerande åtgärder för att säkra försörjningen av varor och tjänster i händelse av kris och krig.
- medverka i leverantörsdialoger för ökad kännedom om marknaders mognad och vilja för utökad beredskap och robusthet vid kriser.
- ansvara för att utforma och utvärdera relevanta krav kopplat till försörjningsberedskap av varor och tjänster i upphandlingar.
- följa upp efterlevnaden av ställda krav kopplat till försörjningsberedskap av varor och tjänster under avtalstiden.
- stödja och vara rådgivande i krisberedskapsfrågor kopplade till inköp.
- arbeta i nära samarbete med nyckelpersoner inom regionens enhet för Säkerhet och beredskap samt andra relevanta verksamheter.
- medverka i nätverk för krisberedskap kopplat till försörjning av varor och tjänster.
Dina kompetenser och kunskaper
Du har en akademisk utbildning med för tjänsten relevanta ämnen som inköp, logistik, civilt försvar, krisberedskap, juridik, ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
Du har erfarenhet av att självständigt leda projekt och har en god kommunikativ förmåga med goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Du ska ha erfarenhet av inköp och att självständigt analysera och rapportera fakta och har gjort positiva avtryck i de organisationer du arbetat. Goda datorkunskaper är nödvändiga. Eftersom resor kan förekomma, är B-körkort ett krav.
För att lyckas i denna roll behöver du kunna arbeta strategiskt, strukturerat och självständigt. Du är positiv, mål- och kvalitetsinriktad, drivande och har ett konsultativt förhållningssätt. Du har dessutom en utpräglad samarbetsförmåga och är en skicklig relationsskapare.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med krisberedskap och offentlig upphandling. I urvalsprocessen kommer stor vikt att fästas vid dina personliga egenskaper.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
