Kriminalvårdschef till verksamhetsområde Borås
2025-09-25
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens verksamhet är geografiskt indelad i sex regioner. Varje region leds av en regionchef och verksamhetsområde Borås tillhör region Väst. Regionen omfattar Västra Götalands och Hallands län och består av tio verksamhetsområden samt ett regionkontor.
Vi söker vi nu en chef till verksamhetsområde Borås som består av anstalten Borås och häktet Borås.
Anstalten Borås har cirka 136 platser i säkerhetsklass 2, varav 68 är beredskapsplatser. På anstalten Borås finns även häktet Borås Västeråsen som är ett gemensamhetshäkte med 70 platser varav 35 är beredskapsplatser. Anstalten ligger i stadsdelen Västeråsen i Borås. Häktet Borås tar emot häktade både med och utan restriktioner och ligger centralt i Borås. Häktet har 48 platser. Granne med centralstation byggs nya häktet Brodal som kommer att öppna under första halvåret 2026, Häktet Borås Brodal kommer att ha 112 platser, varav 16 beredskapsplatser för häktade med och utan restriktioner.
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av regionchef, sektionschef vid regionkontoret samt anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar ni tillsammans till att utveckla hela verksamheten samt att omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt.
Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för verksamhetsområdet. Ditt uppdrag är att planera, leda och samordna verksamheten utifrån regionala inriktningar och lokala förändringar i omvärlden. Till din hjälp har du en grupp kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer) som redan under innevarande år kommer att utökas till 13 stycken. På regionchefens uppdrag bedriver ni en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar och tillser att kompetens och materiella resurser används optimalt och i god dialog med personalorganisationer och skyddsorganisation. Du ansvarar för lokal verksamhetsplanering, lokala arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut.
Verksamheten i VO Borås är likt övriga Kriminalvården i ett mycket expansivt skede och ditt uppdrag kommer att präglas av detta. Ditt uppdrag innebär således att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom säkerhet, arbetsmiljö, påverkansarbete och vård samt tillse intern styrning och kontroll.
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, problemlösningsförmåga, planeringsförmåga och resultatorientering.
Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kunna bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
• Akademisk utbildning/examen med för Kriminalvården relevant inriktning (exempelvis juridik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap) om minst 120 hp motsvarande minst två år på högskola/universitet, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• väl vitsordad och flerårig chefserfarenhet
• indirekt chefserfarenhet i form av att leda andra chefer samt leda genom en ledningsgrupp (även erfarenhet som ställföreträdande eller som biträdande chef värderas)
• flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning, inom rättsväsendet eller annan verksamhet som Kriminalvården bedömer relevant (exempelvis inom 7/24 verksamhet)
• erfarenhet av att driva förändringsprocesser
• goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• goda kunskaper om och erfarenhet av de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
• aktuell erfarenhet som chef inom Kriminalvården
• erfarenhet av arbete inom flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• erfarenhet av samverkan inom rättsväsendet
• erfarenhet att att representera verksamhet som är av massmedialt intresse
• dokumenterad ledarskapsutbildning
• relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården strävar efter ökad mångfald och jämn könsfördelning. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Provanställning kan komma att tillämpas
Befattningen kan innebära krigsplacering. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
