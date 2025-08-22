Kriminalvårdare till anstalten Österåker
2025-08-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de slutna anstalterna Österåker och Täby. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdpersonal, administrativ personal, lärare, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, behandlingsprogram, verkstadsproduktion, monterings- och förpackningsarbete och annan strukturerad verksamhet. Anstalten Österåker ligger utanför Åkersberga och nås med buss eller bil. Anstalten Täby nås med buss, tåg eller bil. Åker du bil parkerar du på anstalternas personalparkeringar.
Verksamhetsområdet är inne i en expansiv utbyggnadsfas där anstalten Österåker bygger sex nya bostadshus med anstaltsplatser och tillhörande lokaler för sysselsättning för successiv driftsättning 2025-2027. Regeringen har gett Kriminalvården i uppdrag att inrätta särskilda avdelningar för unga på anstalter, anstalterna Österåker och Täby är två anstalter som på sikt förbereder sig för att ta emot 15-17-åringar som döms till fängelse.
Läs mer om anstalten Österåkers verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/osteraker/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb där du bidrar till ett tryggare samhälle och kan göra skillnad för andra människor? Vill du jobba tillsammans med härliga kollegor där sammanhållningen är stor och man stöttar varandra? Då är detta ett jobb för dig!
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet samt motivera klienten till ett liv utan kriminalitet.
Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedelserna. Arbetet är omväxlande och det finns många utvecklingsmöjligheter för den som vill utvecklas inom myndigheten.
Din provanställning är på sex månader och inleds med tre veckors introduktion på arbetsplatsen. Efter introduktionen fortsätter du arbeta i din ordinarie tjänst under några månader. Under denna period planerar vi också in när du ska påbörja Kriminalvårdens obligatoriska grundutbildning. Vi gör en löpande bedömning av ditt arbete och om allt fungerar väl övergår provanställningen till en tillsvidareanställning efter sex månader.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Du ska även kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande.
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• God datorvana.
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering.
• Relevanta språkkunskaper.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
