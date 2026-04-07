Krevledare
2026-04-07
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning I rollen som kravledare så arbetar du i nära samarbete med verksamhetsarkitekter och processledare för att samordna och driva arbetet med att fånga in en heltäckande kravbild.
Vi ser att du är van vid att arbeta med komplexa, regelstyrda verksamhetsprojekt och har stor erfarenhet vid att sätt upp struktur i kravverktyg. Du är en van workshopledare med bra förmåga att få med alla intressenter samt känner dig säker på att dokumentera och kommunicera på ett hanterbart och praktiskt sätt. Vi ser att genom din erfarenhet kunna bidra med metodstöd för verksamheten i behovsinsamlingen.
Du skall stödja verksamheten i att identifiera, formulera, dokumentera och kvalitetssäkra krav som säkerställer en komplett kravmassa med både funktionella och icke funktionella krav.
Du ska säkerställa att kravställningen är spårbar, kvalitetssäkrad och effektivt kommunicerad mellan verksamhet, projektledning och leverantörer.
Du är van att arbeta med att identifiera, analysera, beskriva och kvalitetssäkra krav för system, processer eller tjänster. Rollen är tänkt att fungera som en brygga mellan verksamhet och IT och säkerställa att det som utvecklas motsvarar verkliga behov.
• Kartlägga och analysera verksamhetens behov kopplade till kvalitets- och säkerhetskrav.
• Identifiera och formulera icke-funktionella krav baserat på standarder, lagkrav och
verksamhetens mål (t.ex. ISP 25010, ISO 27001, WCAG, GDPR).
• Ta fram en struktur i kravverktyg samt fylla på med kravdokumentation som går att spåra hela
vägen genom utveckling, test och produktionssättning.
• Säkra att det finns tydliga acceptanskriterier..
• Samarbeta med tekniska specialister, arkitekter och verksamhetsrepresentanter för att
säkerställa korrekta och realiserbara krav.
• Samarbeta med testteamet för att säkra bra verifieringsprinciper
Skallkrav: 1. Konsulten ska ha universitet-/högskoleutbildning inom systemvetenskap, informatik eller ingenjörsutbildning inom
el/data eller motsvarande utbildning. 2. Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet av kravanalys och kravhantering och därmed arbete med både funktionella och icke funktionella krav i en agil utveckling. 3. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av kravställning i verksamhetsprojekt med betydande inslag av
regeluppfyllnad. 4. Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet av att arbeta med relevanta standarder där GDPR, WCAG, OWASP,
ITIL, ISO 25010 har ingått. 5. Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet av att facilitera workshops och samla in krav från både verksamhet och Teknik. 6. Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av ta fram och dokumentera arbetsflöden och processer samt konfigurera kravverktyg (tex ADOS, JIRA) i syfte att skapa spårbarhet. 7. Konsulten ska god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Meriterande: 1. Certifiering inom kravanalys (t.ex. REQB, IREB, BABOK/CBAP). Cerifikat ska bifogas för uppfyllnad av krav. 2. Minst 5 års erfarenhet av testledning och framtagning av testfall baserade på acceptanskriterier i krav 3. Erfarenhet av enterprise-arkitektur eller data management 4. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av metodstöd vid agil kravframtagning 5. Minst 6 års erfarenhet av arbete i myndighet eller offentlig verksamhet
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7525567-1933422".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
113 46 STOCKHOLM
