Kredithandläggare
2025-08-25
Vi på Menigo tror att den goda måltiden har kraften att bygga broar mellan människor och skapa hälsa och tillväxt i samhället. För att göra det möjligt behöver vi medarbetare som arbetar tillsammans, har en bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund och delar vår passion för mat. Nu bygger vi för framtiden - och du kan bli en del av den!
Din roll
I rollen som Kredithandläggare ingår du i vårt Kreditteam. Vårt uppdrag är att arbeta för att maximera kassaflödet med god intern kontroll. Du är en av fem kredithandläggare och arbetar med att analysera och bedöma våra kunders kreditvärdighet utifrån analys av årsredovisning och kreditupplysningar. Vi sätter förutsättningarna vid kundernas förfrågan om förskott och kreditlimiter. Menigo genomgår just nu en förändringsresa både med nya system och i tillväxt, en del är att vi utökat vårt säljteam och behöver utöka med resurser för att kunna göra upplevelsen så bra som möjligt för våra kunder.
Vad gör du:
Du gör kreditbedömning av nya och befintliga kunder och tar beslut inom ramen för dina befogenheter i samråd med dina kollegor.
Du supporterar med att upprätta beslutsunderlag till Menigos kreditkommitté.
Du jobbar med kreditbevakningar och inkassohantering.
Du hanterar kunder i rekonstruktion och konkurs.
Du hanterar säkerheter med tillhörande formaliakontroll.
Vem är du:
Eftergymnasial utbildning/Högskola inom ekonomiområdet eller liknande med minst 3 års erfarenhet av arbete med inkasso och kredithantering i form av kreditvärdering, kravfrågor och obeståndsrätt.
Du hanterar engelska i tal o skrift.
Du har en hög analytisk förmåga och är bra på att se mönster och samband samt att förklara dessa.
Du kan ta egna beslut och kan ha dialog med såväl, säljavdelningen, chefer, kunderkonkursförvaltare m fl.
Du arbetar strukturerat och är van att klara av ett högt arbetstempo mot diverse deadlines.
Du är en noggrann och ansvarstagande person som är duktig på att prioritera ditt arbete och alltid levererar hög kvalitet.
Du har god teamkänsla och är lätt att samarbeta med men har hög integritet.
Du är förändringsbenägen och har lätt att lära dig nya uppgifter och ta till dig ny information.
Din personlighet, motivation och vilja att ständigt förbättra värderar vi högt. Vi strävar efter att vara den bästa, mest personliga samarbetspartnern för våra kunder. Vill du vara en del av vår utvecklingsresa och arbeta för att förenkla våra kunders vardag? Välkommen till oss!
För måltiden är livsviktig för våra kunder, för deras gäster och för oss på Menigo.
