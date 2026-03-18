Kreditansvarig
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av kreditbedömning och reskontrahantering? Söker du ett ansvarsfullt uppdrag där du får kombinera operativt arbete med processförbättringar? Vi söker nu en engagerad Kreditansvarig för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i norrort!
Som Kreditansvarig hos vår kund får du ett helhetsansvar för kundreskontran och tillhörande processer. Rollen är central för företagets kassaflöde och kundrelationer, där du självständigt hanterar kreditbeslut inom ramen för fastställd policy och befogenheter.
Du arbetar i nära samarbete med det övriga ekonomiteamet och förväntas på sikt kunna vara drivande i att identifiera och implementera förbättringar i arbetssätt och systemstöd.
Ansvarsområden
Relevant utbildningsbakgrund och teknisk kompetens för att självständigt axla ett kreditansvar.
Erfarenhet av reskontraarbete och vana vid att fatta beslut utifrån fastställda policys.
God datorvana och förmåga att arbeta effektivt i affärssystem.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
En proaktiv inställning och ett intresse för att utveckla både dig själv och företagets processer.
Om uppdraget och omfattningen:
Detta är ett konsultuppdrag placerat i norrort med följande önskade upplägg:
Start: Slutet av maj eller mitten av juni 2026 (beroende på din tillgänglighet).
Period: Uppdraget sträcker sig fram till februari 2027.
Arbetstid: Inledningsvis 75 % tjänstgöringsgrad, med målsättningen att gå upp till 100 % från och med september eller oktober.
Semester: Vi är måna om en god balans och erbjuder möjlighet till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden mitten av juli till mitten av augusti.
Notera: Detaljerna kring tjänstgöringsgrad och perioder är vår nuvarande målbild och utgångspunkt för diskussion, men vi är lyhörda för rätt kandidats förutsättningar.Kvalifikationer
Ditt ansvar spänner över hela kedjan från kundupplägg till förlusthantering:
Kredit & Beslut: Hantera kreditbeslut, kreditspärrar och bevaka förändringar hos kreditbolag.
Reskontrahantering: Underhåll av kundreskontra, in- och utbetalningar samt hantering av osäkra fordringar och förluster.
Kravhantering: Ansvar för påminnelser, räntefakturering och inkassohantering.
Leverantörsfakturor: Registrering, kontroll, kontering och attest av leverantörsfakturor.
Processutveckling: Aktivt utforma och besluta om gängse processer samt sköta löpande registervård.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
