2025-10-06
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Region Dalarna står inför stora utmaningar likt övriga offentliga Sverige där vi är färre som ska försörja fler. Digitalisering är en av lösningarna och vi behöver förstärka med en erfaren kravledare till sektionen Digital Utveckling och Innovation. Sektionens uppdrag är att stärka Region Dalarnas förmåga till att verksamhetsutveckla med stöd av digitala lösningar.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra Medicinsk Teknik och IT (MIT) som består av ca 180 medarbetare som ansvarar för både medicintekniska produkter och IT-verksamhet för hela Region Dalarna.
Publicering sdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med erfarenhet inom kravhantering, kravanalys och/eller verksamhetsutveckling.
Som kravledare hos oss blir du en nyckelperson i utveckling och upphandling av IT-system med ansvar för att stödja beställare i verksamheten att definiera nya eller förändrade behov - att identifiera, sammanställa, kommunicera krav, att tillsammans med övriga stödjande roller identifiera lämpliga lösningar samt följa upp implementationen av kundens verksamhetskrav.
Vi planerar för intervjuer under vecka 46.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen på lägst högskolenivå inom relevanta områden, som t ex datavetenskap, systemvetenskap eller IT alternativt motsvarande kunskaper inom IT-området förvärvade på annat sätt
Praktisk erfarenhet som kravledare/kravanalytiker, testledare, verksamhetsutvecklare, projektledare eller teknisk projektledare
Erfarenhet av att leda workshops, utredningar, förstudier och kravmöten
God förståelse för utveckling ur både ett test- och kravperspektiv
Erfarenhet av upphandlingar (LOU) samt införande av IT-stöd
Mycket strukturerat arbetssätt och god vana av att jobba måldrivet
Du har erfarenhet av förbättrings- och uppföljningsarbete, är van att arbeta agilt och du känner dig trygg i att leda och samordna pågående uppdrag och aktiviteter
God förmåga att på svenska uttrycka dig i tal och skrift
Erfarenhet av kravarbete i stora och/eller komplexa organisationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arkitekturarbete i roller så som verksamhetsarkitekt
Processmodellering
Certifiering inom kravhantering t ex IREB certifierad
Arbete inom offentlig sektor
Styr- och samverkansmodell mellan IT och verksamhet
Agila ramverk och metoder
Verktyget ReQtestDina personliga egenskaper
Som person är du självgående, initiativtagande, resultatorienterad samt har målet att både utveckla dig själv och organisationen inom kravhantering. Vidare är du är kommunikativ och relationsskapande, strukturerad och har god analytisk förmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RSF:2025:056".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Dalarna (org.nr 232100-0180)
Region Dalarna
Rekryterande chef
Helena Hag 023-490038
