Kravanalytiker
Polismyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Det vi utvecklar används både internt i brottsbekämpande syfte men även externt där vi levererar nytta till Sveriges medborgare.
Vi är drivna och tar stort ansvar för vårt egna bidrag till de gemensamma målen inom identitetshantering och värdesätter kreativitet och nytänkande. Vi jobbar med moderna plattformar och du ges stort mandat att vara med och påverka vägval och utveckla lösningar till de uppdrag du ingår i.
Inom gruppen pågår nu ett stort arbete med att nyutveckla en ny webbaserad handläggningsklient för att ersätta den befintliga klienten för hantering av hela processen för ansökan om resehandlingar. Det är därför viktigt att du har ett genuint intresse för teknik och stor erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Läs mer om våra förmåner och villkor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi/
Som kravanalytiker ansvarar du för att analysera och dokumentera krav för systemutveckling. Du kommer ingå i ett tvärfunktionellt team.
Rollen innebär att arbeta i nära samarbete med intressenter, utvecklingsteam samt uppdragsledare att säkerställa att lösningarna uppfyller affärsbehov och tekniska specifikationer. Vidare innebär arbetet deltagande i design- och utvecklingsmöten för att förtydliga krav och ge teknisk vägledning.
Utöver nyutveckling sker även vidmakthållande, livcykelhantering och i viss mån nyutveckling av mindre funktioner vilka kan vara kopplade till förordningar och lagkrav.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Utbildning inom systemvetenskap alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av kravanalys och systemutveckling
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva, samordna och ansvara för framtagande av krav
Goda kunskaper i svenska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
God förståelse för programvaruarkitektur och utvecklingsmetoder
Erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov eller lagkrav till utvecklingsbara krav
Erfarenhet av agil metodik och SCRUM management
Personliga egenskaper
Vi värdesätter att du som person motiveras av att stötta polisen i vårt samhällsviktiga arbete. Vi vill vi erbjuda dig en plats att utvecklas, både i din yrkeskompetens och som en lagspelare. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam iteration för att förbättra och utveckla vårt arbete - samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du har lätt för att samarbeta och en mycket god kommunikativ förmåga. Du anpassar din kommunikation efter målgrupp och mottagare både skriftligt och muntligt. Arbetet kräver även att du kan arbeta självständigt och att du har en förmåga att ta initiativ. Då många uppdrag tillkommer till sektionen är det viktigt att arbeta med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 010-5640083
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Amanda Gimmerborn, amanda.gimmerborn@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
Har du en utbildning inom systemvetenskap alternativt motsvarade förvärvad erfarenhet? JA/NEJ. Om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Har du flerårig arbetslivserfarenhet av att arbeta med kravanalys och systemutveckling? JA/NEJ. Om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Har du dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva, samordna och ansvara för framtagande av krav? JA/NEJ. Om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska? (Ja/Nej)
Har du svenskt medborgarskap? (Ja/Nej)
Har du goda kunskaper inom programvaruarkitektur och utvecklingsmetoder? JA/NEJ. Om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Har du erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov eller lagkrav till utvecklingsbara krav? JA/NEJ. Om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Har du erfarenhet av agil metodik och SCRUM management? JA/NEJ. Om ja - Vänligen utveckla ditt svar
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 20e oktober 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A608.714/2025 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A608.714/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), https://polisen.se/ Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9541021