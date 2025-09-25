Kravanalytiker
2025-09-25
Till vår kund söker vi nu en Kravanalytiker.
Uppdragsbeskrivning
Som kravanalytiker ansvarar du för att samla in, strukturera, dokumentera, kvalitetssäkra och förmedla verksamhetens krav och behov enligt kundens kravprocess och få fram realiserbara krav inför IT-utveckling av såväl egenutvecklade och upphandlade IT-system. Uppdragen kan sträcka sig från mer övergripande behovsinsamling av typen verksamhetsanalys eller förstudiearbete, till detaljerad kravställning mot ett/flera utvecklingsteam. Du kommer även att arbeta med processkartläggning och att visualisera processer. Du anpassar ditt arbetssätt och ambitionsnivå utifrån uppdragets specifika förutsättningar och jobbar i nära samarbete med andra roller i IT-förvaltningen samt linjeorganisationen såsom verksamhetsspecialist och IT-specialist. Kunden har IT-förvaltningsstyrningsmodellen Pm3, och du kommer att arbeta i främst i förvaltningsobjektet Anläggningsinformation och förvaltning som innehåller IT-stöd inom förvaltning av kundens anläggningstillgångar.
Roll och ansvar
Du kommer vara Förvaltningsledarens och verksamhetsspecialisternas operativa stöd för verksamhetens kravanalys inom IT-förvaltning. Uppdraget är att bidra till effektiv förvaltning och mesta möjliga nytta i systemstöden som ingår i förvaltningsobjektet.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Att leda arbetet med kravanalys inom 1-2 samtida pågående uppdrag.
Att ha en kontinuerlig dialog kring kravställning med alla berörda parter.
Att dokumentera verksamhetens krav
Att förankra kravställningen, säkerställa kvalitet och nytta samt bidra till att tänkt nytta kan uppnås
Att skriva tydliga acceptanskriterier för varje krav, för effektivt och kvalitativt testarbete.
Arbetet innebär även att ständigt förbättra våra arbetssätt inom kravanalys och se hur verksamhetens behov bäst
Det kan även ingå att ansvara för och leda acceptanstestarbetet.
Obligatoriska krav
Högskole-/universitetsexamen inom systemvetenskap eller IT
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att planera, leda, ansvara för och samordna framtagning av krav på system för systemutveckling där systemen har fokus på användbarhet och god användarupplevelse.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av agil kravhantering i gränslandet mellan verksamhet och IT
Drivit kravarbete i minst 3 olika uppdrag eller projekt.
Meriterande
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av verksamhetsprocesser inom IT, och dokumenterad kompetens kring verksamhetsnära arbete (verksamhetsperspektiv)
Minst 2 års erfarenhet av att kartlägga och visualisera verksamhetsprocesser.
2 års erfarenhet av projektledning eller delprojektledning.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
