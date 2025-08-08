kravanalytiker
2025-08-08
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget avser rollen som kravanalytiker med inriktning på Pega (även benämnd Pega Business Architect) i ett tidskritiskt projekt av stor betydelse. Rollen innebär att i nära samverkan med intressenter, projektledare, produktägare, lösningsarkitekter och utvecklingsteam arbeta fram, förfina och utvärdera verksamhetskrav. Dessa krav ska sedan, tillsammans med IT-utvecklingsteamet, omsättas till funktionella och effektiva lösningar på Pega-plattformen.
Konsulten förväntas bidra med djup kompetens för att säkerställa att lösningarna stödjer verksamhetens behov, följer etablerade riktlinjer och principer, samt möjliggör återanvändning, skalbarhet och smidiga processflöden med hög användbarhet. Arbetet kommer att utföras i en kombination av traditionella projektmetoder och agila arbetssätt, där struktur, kvalitet och leveransförmåga är avgörande.
Konsulten behöver vara tillgänglig för intervju innan uppdragsstart.
Obligatoriska krav
Kompetensnivå 4 (9-12 års erfarenhet).
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som kravanalytiker, varav minst 3 år inom större och mer komplexa organisationer.
Minst 3 års erfarenhet av kravhantering i distribuerade systemmiljöer.
Minst 1 års erfarenhet av att kombinera traditionella projektmetoder i tidskritiska projekt med agila arbetssätt (t.ex. Scrum, Kanban eller SAFe).
Minst 3 års erfarenhet av arbete i Pega, varav minst 1 år i rollen som Business Architect.
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med återanvändbara Pega-komponenter.
Minst 6 månaders praktisk erfarenhet av arbete i Pega AppStudio.
Minst ett genomfört uppdrag inom offentlig sektor under de senaste 3 åren.
Minst 6 års samlad erfarenhet som kravanalytiker.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande kompetenser
Fördjupade kunskaper inom agil kravhantering och erfarenhet av att omsätta dessa i praktiken.
Erfarenhet av nära samarbete med både verksamhets- och lösningsarkitekter.
Förmåga att tydligt och pedagogiskt kommunicera både verksamhets- och tekniska krav till olika målgrupper med varierande bakgrundskunskaper.
Certifiering som Pega Business Architect (PCBA).
Badge i Pega Infinity 23 eller senare version.
Erfarenhet av arbete med Pega Constellation.
Arbetsplats och omfattning
Placering sker på uppdragsort med möjlighet till distansarbete upp till 49 % enligt överenskommelse med ansvarig chef.
Uppdragsperiod: 1 september 2025 - 30 april 2026, med möjlighet till förlängning 6+6 månader.
Omfattning: 100 %.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
Sista dag att ansöka är 2025-08-14
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
118 18 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com
