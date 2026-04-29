Kranväxlarchaufför (Landskrona)
2026-04-29
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som Kranbilschaufför hos oss arbetar du självständigt och är delaktig i att planera din dag utifrån dagens uppdrag. Du kör en kranväxlare enligt planerade körningar och ansvarar för både lastning, lossning och säkra lyft av material.
Du kör en kranväxlare enligt planerade körningar med bland annat allt från entreprenad- och anläggningskörningar till transporter av byggmaterial, ris, grus och makadam samt maskintransporter. I rollen ingår daglig tillsyn av fordon och kranutrustning, liksom att följa gällande säkerhetsföreskrifter och regelverk. Du har löpande kontakt med kunder och samarbetar nära med kollegor, och ser till att varje uppdrag genomförs med hög kvalitet, gott omdöme och fokus på säkerhet.
Rollen innebär både ansvar och frihet, och du blir en viktig representant för Ohlssons ute hos våra kunder.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och har lätt för att lösa problem.
Självständig men också samarbetsvillig när uppdrag kräver det.
Serviceinriktad och har en positiv inställning i mötet med kunder och kollegor.
Trivs i en vardag med varierande uppdrag och stort eget ansvar.
Vi söker dig som har:
C-körkort
CE-körkort är meriterande
Giltigt YKB
Har kranförarbevis över 18 ton/meter
Grundläggande IT-kunskaper
Goda kunskaper att kommunicera på svenska
Har du lokal kännedom med omnejd är det meriterande
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt.
Förmåner, som t.ex. friskvårdsbidrag, kraftigt subventionerad sjukvårdsförsäkring och rabatter på drivmedel genom våra partners.
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag.
Kollektivavtal
Tjänsten är på heltid. Arbetstider och eventuell helgtjänstgöring kan förekomma.
Landskrona är huvudsaklig utgångspunkt, men möjlighet finns att utgå från Helsingborg eller Staffanstorp beroende på bostadsort.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hampus Johansson på hampus.johansson@ohlssons.se
eller 010 45 00 200.
Är det dem vi söker? Skicka in din ansökan direkt - enkelt och smidigt, utan CV!
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ohlssons i Landskrona AB
(org.nr 556559-3497)
261 35 LANDSKRONA (SKÅNE) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9881506