Kranbilsförare sökes
Carl F AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-16
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, Bjuv
eller i hela Sverige
Vi söker nu en kranbilsförare till vårt team i Malmö.
Hos oss blir du en del av ett familjeföretag som i över 130 år arbetat med transport och återvinning. Vi hjälper varandra, tar ansvar och ser till att få jobbet gjort – varje dag.
Din roll
Som kranbilsförare på Carl F arbetar du med transporter, lyft och containerhantering hos våra kunder runt om i Skåne.
Arbetet är varierat och självständigt. Ena dagen kan du hjälpa en industrikund med ett planerat lyft, nästa dag lösa en utmaning ute hos kund där det krävs både erfarenhet och lite eftertanke.
Arbetet innebär mycket kontakt med kunder och ställer krav på både säkerhetstänkande och god service.
Hos oss får du arbeta med moderna kranbilar och varierande uppdrag hos kunder runt om i Skåne.
Vi söker dig som
Har CE-körkort och YKB
Har erfarenhet av kranbil
Har krankort
Trivs med att ta eget ansvar
Har god lokalkännedom i Skåne
Är noggrann, lösningsorienterad och prestigelös
Talar svenska obehindrat
Meriterande
ADR
Vi erbjuder
Vi börjar med en provanställning – fungerar det bra för båda parter går den över i en tillsvidareanställning
Anställning enligt kollektivavtal
En stabil arbetsgivare med modern fordonsflotta
Ett arbete med frihet under ansvar
Kollegor som ställer upp för varandra och hjälps åt när det behövs
Om Carl F AB
Carl F AB är ett familjeföretag med bas i Malmö. Sedan 1888 har vi arbetat med transport och återvinning och är idag en av Skånes ledande aktörer inom branschen.Publiceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
Skicka in din ansökan via Teamtailor.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Anna Olofsson, Transportchef. Du får gärna ringa direkt – ett kort samtal räcker.
Tipsa gärna en kollega som kör kranbil idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923764-2056468". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carl F AB
(org.nr 556039-0402), https://carlf.teamtailor.com
Blidögatan 1 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carl F Jobbnummer
9966907