Kranbilsförare sökes

Carl F AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-06-16


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Vi söker nu en kranbilsförare till vårt team i Malmö.
Hos oss blir du en del av ett familjeföretag som i över 130 år arbetat med transport och återvinning. Vi hjälper varandra, tar ansvar och ser till att få jobbet gjort – varje dag.
Din roll
Som kranbilsförare på Carl F arbetar du med transporter, lyft och containerhantering hos våra kunder runt om i Skåne.
Arbetet är varierat och självständigt. Ena dagen kan du hjälpa en industrikund med ett planerat lyft, nästa dag lösa en utmaning ute hos kund där det krävs både erfarenhet och lite eftertanke.
Arbetet innebär mycket kontakt med kunder och ställer krav på både säkerhetstänkande och god service.
Hos oss får du arbeta med moderna kranbilar och varierande uppdrag hos kunder runt om i Skåne.
Vi söker dig som

Har CE-körkort och YKB

Har erfarenhet av kranbil

Har krankort

Trivs med att ta eget ansvar

Har god lokalkännedom i Skåne

Är noggrann, lösningsorienterad och prestigelös

Talar svenska obehindrat

Meriterande

ADR

Vi erbjuder

Vi börjar med en provanställning – fungerar det bra för båda parter går den över i en tillsvidareanställning

Anställning enligt kollektivavtal

En stabil arbetsgivare med modern fordonsflotta

Ett arbete med frihet under ansvar

Kollegor som ställer upp för varandra och hjälps åt när det behövs

Om Carl F AB
Carl F AB är ett familjeföretag med bas i Malmö. Sedan 1888 har vi arbetat med transport och återvinning och är idag en av Skånes ledande aktörer inom branschen.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Så ansöker du
Skicka in din ansökan via Teamtailor.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Anna Olofsson, Transportchef. Du får gärna ringa direkt – ett kort samtal räcker.
Tipsa gärna en kollega som kör kranbil idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923764-2056468".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Carl F AB (org.nr 556039-0402), https://carlf.teamtailor.com
Blidögatan 1 (visa karta)
211 24  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Carl F

Jobbnummer
9966907

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