Kraftsystemanalytiker
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2026-07-29
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Elnätsbranschen är i snabb förändring – från fokus på anläggningar till fokus på system. Hos oss får du vara med och forma framtidens arbetssätt och analysförmåga.
Om jobbet
Som kraftsystemanalytiker hos oss arbetar man nära kärnan av elnätsverksamheten – att säkerställa att vårt elnät är robust, tillförlitligt och fungerar i alla drifttillstånd.
Rollen är placerad i vår analysverksamhet där man primärt arbetar med två centrala områden:
Selektivplanering och skyddsfilosofi – att säkerställa att fel kopplas bort snabbt, selektivt och korrekt
Störningsanalyser – att analysera avvikelser i nätet och bidra till förbättringar i drift och anläggningar
I rollen ingår bland annat att:
arbeta med kraftsystemanalyser och selektivplanering
göra störningsanalyser på 0,4–130 kV
utveckla och förvalta kraftsystemdata och beräkningsmodeller
bidra till utveckling av arbetssätt, verktyg och processer
samarbeta med både projekt, drift och underhåll för att stärka helheten
Vem är du?
Du har en relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning, eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du kan vara en erfaren elnäts- eller kraftsystemspecialist, eller en nyutexaminerad ingenjör inom exempelvis elkraft eller energisystem - det viktiga är att du har ett starkt intresse för elsystemets funktion och utveckling. Ett stort teknikintresse är en förutsättning för att trivas i rollen.
Vi söker alltså dig som är nyfiken på kraftsystem och vill arbeta med analys i en verksamhet med stor betydelse för samhället. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande med erfarenhet av kraftsystemverktyg för analys och beräkningar.
Som person är du analytisk och noggrann och självständig och trygg i ditt arbete. Du har ett utvecklingsdriv och du är kommunikativ och har lätt att samarbeta.
Tjänsten kräver B-körkort och svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsprövning).
Vårt erbjudande
Hos oss får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, i en bransch som är en förutsättning för vår välfärd. Vi jobbar tillsammans i trygga team där vi vågar testa nytt, växa och lyckas. Här möter du engagerade människor, en hållbar arbetsplats och möjligheten att kombinera karriär med ett aktivt liv.
På Jämtkraft är du viktig. Vi tänker långsiktigt, vi satsar på dig och vill att du ska trivas och hjälpa oss framåt. Därför behöver du inte vara fullärd när du börjar. Vi klär på dig den kompetens som du saknar. Kom som du är helt enkelt, för här vill du vara!
Fler fördelar med Jämtkraft:
Jämtkraft är tillräckligt stort för att du ska kunna utvecklas och göra karriär, men tillräckligt litet för att du ska synas, vara viktig och kunna påverka.
Vi tar hand om våra medarbetare och har fina förmåner, alltifrån förmånscykel till arbetstidsförkortning och föräldrapenningtillägg.
Vi är en erkänt bra arbetsgivare, belönade med certifikatet "Excellent Arbetsgivare 2025" och "Karriärföretag 2026".
En ledstjärna för Jämtkraft är att agera hållbart och långsiktigt – det gäller både hur vi tar hand om våra medarbetare, vår miljö och våra affärer.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Placeringsort: Östersund
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om jobbet eller företaget är du varmt välkommen att kontakta Henrik Risemark, 076-6973739 henrik.risemark@jamtkraft.sePubliceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Är du intresserad av tjänsten? Skicka in din ansökan senast den 24 augusti 2026.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtkraft Aktiebolag
(org.nr 556001-6064)
831 25 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jämtkraft AB Jobbnummer
10015433