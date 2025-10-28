Köttansvarig till M Seger
2025-10-28
Ibland behöver vi stanna upp och påminna oss själva om att det är viktigt att njuta av det goda i livet. Känna dofterna. Smakerna. M Seger älskar att dela med sig av sin kärlek till mat, och deras erfarenhet och passion för goda smaker gör att de med stolthet kallar sig för professionella livsnjutare.
De jobbar så nära sina leverantörer som möjligt för att försäkra sig om högsta produktkvalitet och god djurhållning. Här finner du nöt-, gris-, lamm- och kalvkött av högsta kvalitet. Traditionell medelhavschark får sällskap av svenska delikatesser från Båstad men också av sällsynta produkter du kanske inte provat tidigare. De har även ett stort urval av korvar tillverkade från egna recept och ett mycket rikt utbud av klassiska ostar som Comte, Brie, Gruyere och andra spännande smaker.
När du ska bjuda dina vänner på en trerätters middag, lyxa till det i vardagen eller imponera på dejten, då är det en bra idé att börja här. Eller så slår du dig ned i deras bistro, avnjuter en vällagad måltid och lyssnar på sorlet från omgivningen.
Än mer anrik än Östermalms Saluhall
När Östermalms Saluhall öppnade sina portar 1888 fanns M Seger redan där. Faktum är att de redan haft en blomstrande affär ute på torget i tre decennier. På 1850-talet etablerade sig Segers Kött på Östermalmstorg och de var den första handlaren som flyttade in när Stockholms Stad införde ett handelsförbud på torget av sanitära skäl. Kunskapen hos M Seger har gått i arv genom alla decennier, och idag kan du njuta av samma marmorerade kött och delikatesser som grevar, baroner och stadsfolk gjorde för snart 140 år sedan.
Vill du ta nästa steg i din köttkarriär?
Brinner du för kött, kvalitet och riktigt bra kundmöten? Nu söker vi en driven och kunnig köttansvarig som vill vara med och utveckla M Segers köttavdelning - en central del av vår verksamhet i den anrika Östermalmshallen.
OM TJÄNSTEN:
Som köttansvarig på M Seger har du det övergripande ansvaret för hela köttavdelningen. Du kombinerar operativt arbete i butiken med strategiskt ansvar för sortiment, inköp och utveckling. Du ser till att kunderna alltid möts av förstklassig service, högsta kvalitet och en inspirerande köttdisk - varje dag.
DINA ARBETSUPPGIFTER:
Ansvara för inköp, varuhantering och sortimentsplanering
Sköta styckning, putsning och paketering av kött i butik
Säkerhetsställa hög kvalitet, hygien och livsmedelssäkerhet
Leda och inspirera kollegor inom köttavdelningen
Aktivt bidra till försäljning, kundupplevelser och den dagliga driften
VI SÖKER DIG SOM:
Har dokumenterad erfarenhet av arbete med kött - gärna som köttmästare, charkuterist eller styckare
Har goda kunskaper i olika styckningsdetaljer, tillagning och kundrådgivning
Är strukturerad, självgående och ansvarstagande
Brinner för mat, kvalitet och service i världsklass
Trivs i en miljö med högt tempo och i en miljö där hantverk möter tradition
Ser det som en självklarhet att jobba över gränserna och samarbeta med dina kollegor
DU ERBJUDS:
En central och levande arbetsplats i legendariska Östermalmshallen - mitt i Stockholms matmecka
Ett familjärt, kompetent och passionerat team som älskar bra råvaror
Stora möjligheter att påverka och utveckla köttavdelningen
Heltidstjänst med konkurrenskraftiga villkor
M Segers öppettider är måndag - fredag är 09,30-19,00 och lördag 09,30-17,00
Vill du vara med och ta M Segers köttavdelning till nästa nivå? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
