Koststrateg till SiS
Statens institutionsstyrelse
2025-12-19
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Dina arbetsuppgifter
SiS söker en koststrateg för att bygga upp nationell styrning, stöd och uppföljning inom kostområdet på SiS.
Detta är en ny, efterfråglängtad och strategisk roll som stärker kvalitet och likvärdighet i hela myndigheten. Rollen innebär stora möjligheter att påverka och bygga upp nationell styrning, stöd och uppföljning inom kostområdet.
SiS har idag centralkök i olika omfattning på våra ungdomshem och LVM-hem. Totalt arbetar cirka 80 medarbetare inom köksverksamheten och därutöver arbetar merparten av alla medarbetare på hemmen i någon mån med livsmedelshantering på avdelningarna. SiS är huvudman för den skolverksamhet som ingår i ungdomsvården.
Du kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med sakkunnig rådgivning, samverkan och uppföljning. Koststrategen hanterar frågor som rör näringsriktiga måltider, hållbar livsmedelsproduktion, livsmedelssäkerhet, specialkost, upphandling och kvalitetsstyrning. Du har även en viktig roll i att utbilda och stödja kökspersonal och chefer i implementeringen av riktlinjer och rutiner.
Koststrategen ska utveckla, leda och samordna SiS arbete inom kost- och livsmedelsområdet på nationell nivå. Rollen syftar till att säkerställa att barn, unga och klienter vid SiS institutioner får en god, näringsriktig, säker och likvärdig kost oavsett placeringsort. Koststrategen ska fungera som huvudkontorets expert och stöd i frågor som rör kost, livsmedelshantering, köksdrift och kvalitetssäkring, samt bidra till att skapa nationell styrning, stöd och inspiration till kökspersonal och institutionsledning.
Myndigheten har utifrån uppdraget ett förstärkt fokus på rättssäkerhet, likvärdighet och målgruppsanpassning inom institutionsmiljöer, vilket också kommer att prägla denna roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom kostvetenskap, nutrition eller motsvarande som SiS bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom måltidsverksamhet.
• Kunskap om livsmedelslagstiftning, specialkost, hållbarhet och kvalitetssäkring.
• Fördjupade kunskaper i näringslära, livsmedelshygien, kostplanering och specialkost.
• God förståelse för livsmedelslagstiftning, upphandlingsfrågor och miljö-/hållbarhetsaspekter.
• God förmåga att analysera och strukturera information samt uttrycka sig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom kost- och måltidsverksamhet, gärna inom offentlig sektor.
• Erfarenhet av att utveckla och implementera riktlinjer och rutiner inom kost- och livsmedelsområdet.
• Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering.
• Erfarenhet av samverkan mellan olika professioner och organisatoriska nivåer.
• Erfarenhet av arbete inom institutionsvård, skola, hälso- och sjukvård eller annan verksamhet med särskilda målgrupper.
• Kännedom om statlig styrning, myndighetsutövning och offentlig förvaltning
Vi söker dig som har ett strategiskt och analytiskt förhållningssätt med god helhetssyn och förmågan att omsätta övergripande mål till praktiskt genomförbara arbetssätt. Du är samarbetsinriktad, pedagogisk, lyhörd och kommunicerar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du har en förmåga att leda och samordna övergripande utvecklingsprocesser. Vidare är du drivande, initiativrik och lösningsorienterad med ett starkt engagemang för rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet i välfärdsverksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad vid SiS huvudkontor. Resor förekommer i tjänsten.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 januari 2026.
Vid frågor om tjänsten kontakta Malin Östling på telefonnummer: 010-453 43 61.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Månadslön, individuell lönesättning.
