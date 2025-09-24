Kostchef till Hylte kommun
2025-09-24
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Kostenheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar med stort engagemang för att främja hälsosamma matvanor och en hållbar livsstil. Vi ansvarar för sju kök där cirka 30 medarbetare tillsammans lagar frukost, lunch och mellanmål till förskolor, skolor och fritids - samt måltider inom äldreomsorgen.
Dina arbetsuppgifter
Som kostchef får du en spännande och omväxlande vardag där du:
Leder och utvecklar kostenhetens verksamhet och medarbetare.
Driver förbättringsarbete i linje med kommunens mål och ledaridé.
Har budget- och arbetsmiljöansvar.
Samarbetar nära samhällsbyggnadschef, rektorer, enhetschefer och andra förvaltningar.
Arbetar med lokalförsörjning i samverkan med Hyltebostäder.
Fortsätter att stärka kris- och beredskapsförmågan.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har examen som kostekonom/kostvetare eller motsvarande utbildning/erfarenhet.
Har erfarenhet från arbetsledande befattning och offentliga måltider.
Har B-körkort och goda kunskaper i Officepaketet och kostdataprogram.
Som person är du trygg, tydlig och engagerad. Du leder med glädje, inspirerar dina medarbetare och har förmågan att både se helheten och driva utveckling. Vi värdesätter samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett stort intresse för att utveckla både människor och verksamhet.
Varför jobba hos oss? Du får:
• Påverkan och närhet - Hos oss är vägen från idé till beslut kort. Vi arbetar nära varandra, oavsett roll eller funktion. Här får du chansen att göra skillnad!
• Livskvalitet och friskfaktorer - I vår kommun arbetar vi aktivt med friskfaktorer, vilket gör oss unika. Vårt fokus ligger på det sunda, det friska och salutogena hos människor. Du som medarbetare är värdefull för oss!
• Prestigelöshet och enkelhet - Här är det enkelt att jobba, leva och vara. Genom att prioritera samarbeten och skapa attraktiva livsmiljöer gör vi det enkelt och attraktivt att vara verksam här.
