Kostchef
Vansbro kommun, Sektor Service / Storhushållsföreståndarjobb / Vansbro Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Vansbro
2025-11-12
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vansbro kommun, Sektor Service i Vansbro
Som enhetschef i Vansbro kommun kommer du att ansvara för att leda, utveckla och kvalitetssäkra kommunens måltids- och lokalvårdsverksamhet. Rollen är viktig för att skapa goda måltidsupplevelser och rena, trygga miljöer för kommunens verksamheter inom skola, förskola, omsorg och administration.
Rollen som kostchef är organisatoriskt en roll som enhetschefen och du rapporterar till överordnad chef och ingår i relevant ledningsgrupp. Rollen innebär ett nära samarbete med andra stödfunktioner såsom t.ex. HR och ekonomi.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att leda, styra och samordna inom området kost och lokalvård. Det bästa med denna roll är att du möter och leder människor med olika kompetens och hjälper dem att växa i sina yrkesroller. Här är vi alla en viktig del av helheten.
Du kommer att
• leda och utveckla verksamheten inom kost och lokalvård enligt kommunens mål och riktlinjer
• ansvara för personalledning, arbetsmiljö, schemaläggning och kompetensutveckling
• säkerställa att måltiderna är näringsriktiga, hållbara och anpassade efter kundernas behov
• ansvara för att lokalvården håller hög kvalitet och följer hygien- och miljökrav
• ha budgetansvar och genomföra ekonomisk uppföljning för enheten
• godkänna inköp samt fakturahantering
• driva förbättringsarbete och utvecklingsprojekt inom kost och lokalvård
• samverka med rektorer, verksamhetschefer och andra enhetschefer för att skapa helhetssyn och god service
• följa upp och rapportera nyckeltal, kundnöjdhet och kvalitetsmål.
Du måste ha
• relevant utbildning som kostchef eller motsvarande utbildning /erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• insikt i lokalvård
• erfarenhet av arbetsledning inom offentlig verksamhet
• kunskap om livsmedelshygien, näringslära och städteknik
• god förståelse för arbetsmiljöfrågor och kollektivavtal
• erfarenhet av budgetarbete och verksamhetsuppföljning
• digital kompetens och vana att arbeta i verksamhetssystem
• B-körkort.
Det är meriterande om du också har
• arbetat som enhetschef inom kost & lokalvård.
Vi vill att du
• är en god ledare
• är lösningsorienterad
• är självgående
• är initiativtagande
• har god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi kan komma att tillämpa provanställning och tillsättning sker enligt överenskommelse. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288303-2025-1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vansbro kommun, Sektor Service Kontakt
Tf Sektorchef
Olof Nyberg olof.nyberg@vansbro.se 0281-75212 Jobbnummer
9600259