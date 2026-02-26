Kopia Av Verksamhetsutvecklare
Skatteverket / Organisationsutvecklarjobb / Gävle
2026-02-26
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Gävle
, Tierp
, Söderhamn
, Östhammar
, Avesta
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för att jobba med utveckling av verksamhet? Har du erfarenhet av att driva stora och små utvecklingsinitiativ i en agil utvecklingsorganisation? Vi söker nu två erfarna verksamhetsutvecklare till Skatteverkets Företagsbeskattningsavdelning.
Som verksamhetsutvecklare på utvecklingsenheten får du ett omväxlande arbete där du arbetar i och med vår digitala transformation. Skatteverket är mitt uppe i en stor verksamhetsförflyttning inom företagsbeskattningsområdet där du kommer att ha en central roll och få vara med och skapa förutsättningar. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Utvecklingsenheten driver och leder verksamhetsutveckling från behov till uppnådd effekt. Enheten stödjer avdelningen i utvecklingsfrågor, ständiga förbättringar, intern effektivisering och leder den digitala transformationen utifrån kundbehov.
Vi söker dig som är en erfaren verksamhetsutvecklare, van att jobba med komplexa utvecklingsfrågor i en agil kontext. Inom Skatteverkets utveckling bedrivs all utveckling agilt utifrån ramverket SAFe.
Du bidrar till samarbete och nytänkande, och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Du planerar ditt arbete och driver utveckling både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar med en grundplatta som innebär ett agilt förhållningssätt, komplett verksamhetsutveckling, kundinvolvering genom tjänstedesign och förändringsledningsperspektiv, allt för att få ihop en helhet för våra kunder. Du är nyfiken på och vill verka i den digitala miljön där teknik, juridik och arkitektur samspelar. Du behöver vara bekväm i att utmana gamla sanningar på ett konstruktivt sätt.
Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt.
I det här jobbet ska du:
- ha god förmåga att arbeta självständigt, planera och leda utvecklingsinitiativ med eller utan IT-utveckling utifrån ett helhetsperspektiv
- ha erfarenhet av att leda andra med ett coachande förhållningssätt samt ha erfarenhet av förändringsarbete
- vara kommunikativ och kunna uttrycka dig tydligt, enkelt och pedagogiskt i tal och skrift
- ha god samarbetsförmåga, god förmåga att samverka med andra och bygga relationer och nätverk
- vara bekväm i att kunna facilitera möten och workshops
- vara flexibel och kunna hantera utmaningar
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p inom ett för tjänsten relevant område alternativt aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom ett för tjänsten relevant område
- flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att driva utveckling och/eller förändringsarbete.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med lagdriven utveckling i en i en statlig verksamhet/myndighet och även att du har stor förståelse för hur verksamhet och IT samverkar för att på bästa sätt tillgodose behoven.
Bra att veta
Du blir placerad på en av de tre sektionerna på Utvecklingsenheten på Företagsbeskattningsavdelningen. Möjlig placeringsort är där utvecklingsenheten bedriver verksamhet. I nuläget är vi ca 50 kollegor med en bredd av olika kompetenser, utspridda på 16 orter. Din chef och kollegor kan vara placerade på olika orter i landet.
Ort Ospecificerad arbetsort. Möjliga placeringsorter: Falun, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Ludvika, Nyköping, Skellefteå, Sundbyberg, Södertälje, Uppsala, Västervik, Växjö, Örebro, Östersund.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2026/170.https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb/annons.4.109dcbe71721adafd257556.html?jobId=905745
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/225". Omfattning
Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Jennifer Ahlberg, HR-specialist jennifer.ahlberg@skatteverket.se Jobbnummer
9766181