Koordinator till nytt bildningsprogram på SLU
2025-09-19
Biblioteket
Om jobbet
Hösten 2025 inledde SLU en satsning på att stärka studenters bildning och förmåga till reflektion utifrån ett för Sverige nytt koncept, Studium Generale. Satsningen innebär att bygga upp en verksamhet som producerar och genomför aktiviteter som gynnar studenters egen (själv-)reflektion. Aktiviteterna kan beröra allt från aktuella samhällsskeenden till de eviga frågorna och ska i möjligaste mån produceras och genomföras tillsammans med studenter och personal vid SLU. För att skapa jämlikhet mellan SLU:s olika studieorter kommer många av aktiviteterna att genomföras som hybridevenemang.
Vi söker nu en koordinator med övergripande ansvar för utvecklingen av Studium Generale.
Du kommer att vara ansvarig för införandet och utvecklingen av Studium Generale, vilket bland annat innebär att planera och producera aktiviteter tillsammans med studenter och personal vid SLU, att utveckla metoder för reflektion, att facilitera aktiviteter och leda workshops. Du kommer även att arbeta upp samarbeten inom och utanför SLU samt marknadsföra Studium Generale mot SLU:s studenter och anställda.
Till ditt stöd har du en löst sammanhållen grupp av bibliotekspersonal från SLU:s huvudorter Alnarp, Ultuna och Umeå. Du kommer även arbeta nära SLU-bibliotekets evenemangsgrupp.
Arbetet innebär regelbundna resor mellan SLU:s olika campus. Arbete kvällstid kan förekomma.
Din bakgrund
Oavsett vad du är utbildad till eller jobbar med är du välkommen att söka om du uppfyller följande kvalifikationer:
• Erfarenhet av produktion av event, konferenser eller liknande projektledning
• Erfarenhet av marknadsföring
• Akademisk examen
• Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta vid ett lärosäte
• Erfarenhet av användarcentrerat och kollaborativt arbete
Som person är du:
• Kreativ med ett starkt intresse för att lära dig nya saker
• Strukturerad, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
• Skicklig på att skapa och underhålla relationer.
Du bör även vara intresserad av samhällsfrågor, olika kulturella uttryck och hur människor tänker och fungerar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
SLU-biblioteket arbetar i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda för att bidra till att stärka kvaliteten i SLU:s forskning och utbildning. Vi arbetar för att SLU:s aktörer ska bli framgångsrika i sin verksamhet och för att universitetets resultat ska spridas och bli till nytta i samhället. Biblioteket har ett femtiotal anställda som finns på fyra av SLU:s orter i en sammanhållen gemensam organisation och resor och digitala möten är därför en viktig del av vår vardag. SLU-biblioteket erbjuder möjlighet att förlägga en del av arbetstiden hemifrån om man så önskar och det passar verksamhetens behov.
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
2026-01-12 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
