Koordinator till koordinatorsteamet Bostad först
2026-02-05
Järfälla har en stor öppenvård i ständig utveckling. De fem öppenvårdsenheterna inom Stöd och behandling samarbetar, planerar och utvecklar tillsammans med höga ambitioner att göra skillnad hos dem vi är till för.
En av enheterna inom Stöd och behandling är Vuxenstödsenheten. Vår enhet består i dagsläget av 21 engagerade, kunniga och prestigelösa medarbetare med förebyggande, riktat och uppsökande socialt arbete mot målgruppen vuxna. Vuxenstödsenheten innehåller flera olika team med olika arbetsuppgifter och arbetet leds av en enhetschef och tre gruppledare.
Har du erfarenhet av att möta vuxna i stor utsatthet såsom hemlöshet med psykisk ohälsa, skadligt bruk eller beroende? Vi utökar nu vår Bostad först-verksamhet och söker dig som vill vara en del i det spännande utvecklingsarbetet och samtidigt göra skillnad för de allra mest utsatta, tillsammans med ett team av positiva och kompetenta kollegor. I så fall har DU nu äntligen chansen att bli en del av vår verksamhet!Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som koordinator/case manager inom koordinatorsteamet Bostad först arbetar du med målgruppen: vuxna som levt i långvarig hemlöshet ofta med en beroendeproblematik och/eller annan komplex social problematik som får en egen permanent bostad utan krav på drogfrihet eller andra insatser. Arbetet utgår från de åtta grundprinciperna inom bostad först där fokus ligger på klientens autonomi och arbetet riktas mot skadereduktion och återhämtning.
Ditt arbete är klientcentrerat med individens behov i fokus, stödet anpassas individuellt utifrån klientens behov och önskemål. En stor del av arbetet går ut på att samverka med andra både internt och externt. Utöver detta är förekommande arbetsuppgifter att:
• ansvara för genomförandeplaner och dokumentation i enskilda ärenden
• vara en del i utvecklingsarbetet för målgruppen
• arbeta vräkningsförebyggande
• vid behov hålla i gruppverksamheter
• arbeta med individuella samtal
I arbetet använder vi Feedback Informed Treatment, FIT (ORS/SRS). FIT som metod hjälper oss att stärka den enskildes engagemang och inflytande över sin process och som kan leda oss till att arbeta på rätt sätt med våra klienter samt ge oss möjlighet att ständigt utvecklas som behandlare/koordinatorer.
Här arbetar vi nära varandra, samarbetar och stöttar upp för varandra när det behövs, varpå arbetet oftast är både roligt, varierande och stimulerande. Du har i dagsläget två kollegor och en gruppledare i din närmaste arbetsgrupp. Vi har extern handledning, kontinuerlig kompetensutveckling, metodträning, nära ledningsstöd och lägger stor vikt på god och hållbar arbetsmiljö. Viss kvällstidstjänstgöring kommer att ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta med personer i långvarig, akut hemlöshet, med missbruk/beroende och/eller i utsatta livssituationer är högt värderat. God kännedom om och gärna erfarenhet av metoden Bostad först är meriterande. Körkort och körvana krävs då arbetet är föränderligt och ibland innebär många förflyttningar under arbetsdagen.
Som person är du duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och är tydlig i din kommunikation. Du behöver vara pedagogisk och ha lätt att anpassa dig till nya situationer samt ha vana av att möta människor med olika livserfarenheter. Du behöver vara flexibel i ditt förhållningssätt. Vidare har du god självkännedom, är lyhörd och prestigelös. Du tycker om att arbeta självständigt och driva egna processer samtidigt som vi sätter stor vikt vid att du är en lagspelare. Vi tycker om att arbeta tillsammans och att samverka med andra.
Eftersom arbetsuppgifterna är föränderliga bör du gilla utmaningar och stimuleras av flexibla arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en person som kan komplettera gruppen på ett bra sätt.
Erfarenhet av att arbeta vräkningsförebyggande, med personer i aktivt beroende eller med obehandlad psykisk ohälsa är meriterande. Meriterande är även MI-utbildning, utbildning i låg-affektivt bemötande (LAB) och erfarenhet av att arbeta med FIT (ORS/SRS).
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig en kreativ miljö med stor möjlighet att påverka och utforma verksamheten. Vi har extern handledning och friskvårdsalternativ. Vi tillämpar årsarbetstid och viss kvällstjänstgöring ingår. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Provanställning kan komma att tillämpas.
