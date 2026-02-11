Koordinator till hemsjukvården
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.
Är du legitimerad sjuksköterska med en naturlig social förmåga och ett genuint serviceinriktat förhållningssätt? Trivs du i en roll där samarbete, struktur och kommunikation står i centrum? Då kan detta vara en tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
I rollen som koordinator utgör du en viktig funktion i den dagliga verksamheten. En stor del av arbetsdagen präglas av nära kontakt med omvårdnadspersonal via telefon och olika digitala meddelandefunktioner. Genom triagering och professionella bedömningar bidrar du till att rätt insats ges i rätt tid, med patientens bästa i fokus.
Arbetet innefattar även administrativa arbetsuppgifter och innebär ett stöd till dina sjuksköterskekollegor i det dagliga arbetet. Tillsammans med ytterligare en koordinator och patientansvariga sjuksköterskor ansvarar ni för att strukturera och planera arbetsdagen på ett effektivt och välfungerande sätt. Samverkan och god kommunikation är centrala delar i rollen för att skapa en trygg och kvalitativ vård.
Koordinatorrollen är självständig och innebär ett stort eget ansvar. Du förväntas kunna fatta beslut, prioritera och arbeta lösningsorienterat, samtidigt som du är en stabil och tillgänglig kontaktperson för verksamheten. Rollen erbjuder variation, utveckling och möjlighet att göra verklig skillnad i vardagen för både patienter och medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
* Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av hemsjukvård
* God kommunikativ förmåga i svenska, både tal och skrift
* God datorvana och trygghet i att arbeta i digitala system
* Erfarenhet av att arbeta i Mina Planer, NPÖ, Pascal och Procapita
Utöver detta ser vi att du har en positiv inställning till utveckling och nya utmaningar. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande och initiativtagande samt en förmåga att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
