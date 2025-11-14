Koordinator till bildningsprogram på SLU
2025-11-14
Biblioteket
Om jobbet
Hösten 2025 inledde SLU en satsning på bildning för studenter, Studium Generale, som syftar till att stärka studenters bildning och förmåga till reflektion. Satsningen innebär att bygga upp en verksamhet som producerar och genomför aktiviteter som gynnar studenters förmåga till reflektion. Aktiviteterna kan beröra allt från aktuella samhällsfenomen till de eviga frågorna och ska i möjligaste mån utvecklas och genomföras tillsammans med studenter och personal vid SLU. Programpunkterna kan inledas av en inbjuden gäst, men merparten av tiden ska läggas på strukturerad reflektion i grupp. Då SLU är ett parallellspråkigt universitet ska aktiviteter ske omväxlande på svenska och engelska.
Vi söker nu en koordinator med ansvar för att producera program och aktiviteter inom Studium Generale.
Arbetsuppgifter:
Du kommer att vara ansvarig för utvecklingen av Studium Generale, vilket bland annat innebär följande arbetsuppgifter.
• Planering av aktiviteter tillsammans med studenter och personal vid SLU
• Produktion av aktiviteter, inklusive design av reflektionsmoment
• Facilitering av aktiviteter, främst workshops
• Kontakt med samarbetspartners inom och utanför SLU
• Löpande kvalitetsuppföljning utifrån ett studentperspektiv
• Samordning av aktiviteter med andra aktörer på SLU
Till ditt stöd har du en löst sammanhållen grupp av bibliotekspersonal från SLU:s huvudorter Alnarp, Ultuna och Umeå.
Kvalifikationer:
Du skall ha erfarenhet av att producera publika evenemang, exempelvis föreläsningsserier, föreställningar eller liknande från början till slut. Du har en god känsla för både form och innehåll. Vi vill därför att du har:
• Erfarenhet av evenemangs- eller utbildningsplanering
• Erfarenhet av att producera innehåll för kulturella och/eller interdisciplinära evenemang
• Magister-/masterexamen inom för tjänsten relevanta ämnen
• Goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska
Att införa ett nytt koncept vid ett svenskt lärosäte i Sverige kan underlättas av förståelse för den akademiska världen. Eftersom fokus ligger på reflektion är det meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta vid ett lärosäte
• Erfarenhet av att producera pedagogiskt eller kulturellt innehåll tillsammans med deltagare
Personliga egenskaper:
Du är intresserad av samhällsfrågor, olika kulturformer och hur andra människor tänker och fungerar. Du kan även omsätta dina intressen i praktisk handling. Vi söker därför dig som är:
• van att arbeta både självständigt och i grupp
• kreativ med ett starkt intresse för att lära dig nya saker
• strukturerad, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
• skicklig på att skapa och underhålla relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning 6 månader.
Omfattning:
100%.Publiceringsdatum2025-11-14Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
