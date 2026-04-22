Koordinator inom aktivitetskravet
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg / Behandlingsassistentjobb / Ulricehamn Visa alla behandlingsassistentjobb i Ulricehamn
2026-04-22
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet, individ- och familjeomsorg (IFO) samt vård- och omsorgsboenden. IFO ansvarar för; stöd till barn, ungdomar och deras familjer, stöd till vuxna, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända.
Aktivitetskravsreformen innebär att personer som har haft försörjningsstöd under en viss tid behöver delta i planerade aktiviteter för att ha rätt till fortsatt stöd. Syftet är att stärka individens möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.Kommunen ansvarar för att erbjuda meningsfulla och arbetslivsinriktade aktiviteter och vi söker nu en engagerad och relationsskapande koordinator som vill vara en nyckelperson i vårt arbete med att omsätta aktivitetskravet till meningsfulla aktiviteter som leder framåt.
Tjänsten innebär en projektanställning med placering på arbetsmarknadsenheten. Här skapas ett nytt team med fokus på aktivitetskravet i en ny verksamhet i tomma lokaler. Detta är en unik möjlighet att få vara med från start och påverka. Du blir en del av ett sammanhang där idéer tas tillvara och där du tillsammans med kollegor får utveckla en verksamhet som gör verklig skillnad för människor.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att stödja individer mot egen försörjning genom att samordna och följa upp aktiviteter kopplade till aktivitetskrav, det vill säga. mot jobb, studier eller stärkt livssituation.
Du fungerar som en sammanhållande länk och säkerställer att varje individ får rätt insats, rätt stöd och rätt uppföljning. Arbetet innefattar att hålla i gruppaktiviteter och individuella samtal, att möta människor i olika åldrar med varierande bakgrund och erfarenheter, att identifiera och skapa möjligheter till praktik och andra aktiviteter, både individuellt och i grupp.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Omvärldsbevaka aktivitetskravsreformen och nätverka internt och externt.
* Samverka internt inom kommunen och externt med företag.
* Individuell kartläggning och behovsbedömning av deltagarens förmåga, hinder och drivkrafter.
* Samordna och matcha deltagare till interna och externa aktiviteter (praktik, arbetsträning, kurser, validering, SFI, arbetsmarknadsprojekt med mera).
* Tätt samarbete med individ och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vård-/behandlingsenheter eller andra instanser.
* Dokumentation i verksamhetssystem och kvalitetsuppföljning av insatser.
* Bidra till utveckling av nya former av aktiviteter och arbetssätt som ger resultat.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* 3-årig eftergymnasial utbildning inom arbetsmarknadsfrågor eller socialt arbete.
* Erfarenhet av att arbeta med enskilda individer som befinner sig i utsatta situationer
* Kunskap om arbetsmarknadsförberedande insatser
* Kunskap inom coachande samtal, motivationsarbete eller vägledning.
* B-körkort
Har du utbildning inom Supported Employment och/eller ACT, erfarenhet av gruppaktiviteter samt arbete inom några av våra samverkande myndigheter är det meriterande. Även kunskap och erfarenhet av personer med psykisk ohälsa och NPF- diagnoser, riskbruk och skadligt beroende samt språksvaghet är meriterande.
Vi söker dig som är driven, har god social förmåga och samarbetar väl med andra. Du planerar, organiserar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar.Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och kan självständigt driva ditt arbete utifrån gemensamma uppdrag. Du har ett helhetsperspektiv och anpassar ditt arbetssätt utifrån målgruppens varierande behov. Vidare ser vi att du:
* är strukturerad, tydlig och har god administrativ förmåga
* har ett genuint intresse för att möta människor i utsatta livssituationer med respekt och fokus på utveckling
* har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (ytterligare språkkunskaper är meriterande)
Du har en grundläggande respekt för människors olikheter och en stark tilltro till varje individs möjlighet till förändring. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040
523 32 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Kontakt
Verksamhetschef, IFO
Katarina Rademacher 0321-595625
9869916