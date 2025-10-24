Koordinator
Soros Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en Införandekoordinator till vår kund för ett spännande uppdrag inom området Framtidssäkrad Redovisning och Rapportering (FSRR). Uppdraget innebär att du får en nyckelroll i att stödja och samordna införandet av förändringen inom Ekonomi & Finans, med fokus på att säkerställa en smidig och väl förankrad implementering i organisationen.
Om rollen
Som införandekoordinator blir du en central länk mellan programmet och mottagande organisationer. Du håller ihop stöd, samordnar frågor och bidrar till att skapa tydlighet och struktur i införandet. Rollen innebär nära samarbete med programledning, förändringskommunikatör och lokala aktörer inom ekonomifunktionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara "spindeln i nätet" - samordna stöd från programmet till mottagande organisation.
Hantera och koordinera frågor från länsbolag, serviceorganisation och andra nyckelintressenter.
Sammanhålla dialogforum och skapa struktur för löpande kommunikation.
Bygga förtroendefulla relationer mellan programmets resurser och lokala aktörer.
Upprätta och underhålla struktur för ärende- och frågehantering, inklusive uppföljning.
Tillsammans med förändringskommunikatör uppdatera FAQ och informationsmaterial.
Identifiera risker och flaskhalsar samt driva lösningar tillsammans med programledning och berörda parter.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Erfarenhet av koordinering eller projektadministration i större förändrings- eller IT-program.
Erfarenhet av administrativa uppgifter i komplexa organisationer.
Förmåga att skapa struktur och prioritera i omfattande frågeflöden.
God samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta med både centrala och lokala intressenter.
Mycket goda kommunikativa färdigheter på svenska, både muntligt och skriftligt.
Strukturerad, självgående och lösningsorienterad.
Empatisk, lyhörd och med förmåga att skapa förtroende.
Meriterande:
Erfarenhet från ekonomi-, finans- eller försäkringssektorn.
Erfarenhet av ERP-implementationer i federerade eller decentraliserade organisationer.
Erfarenhet av förändringsledning och användarstöd vid systeminföranden.
Om uppdraget
Uppdraget erbjuder en spännande möjlighet att bidra till en omfattande förändring inom en större organisation. Du blir en del av ett engagerat team med fokus på samarbete, struktur och kvalitet.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är specialiserade på att matcha erfarna konsulter med kvalificerade uppdrag inom verksamhetsutveckling, projektledning och förändringsarbete. Vi värdesätter partnerskap, professionalism och långsiktighet - både med våra kunder och våra konsulter.
Ansök idag, urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9574247