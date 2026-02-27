Kontrollant till rotortillverkning
2026-02-27
En ögonblicksbild av din dag
Gå med i vårt engagerade team och ta plats i hjärtat av Rotorline, där du arbetar med indikering, runout och övrig kontroll av rotorer både innan och efter balansering. Samt montagekontroll. Du startar dagen med att säkerställa att våra höga kvalitetskrav uppfylls, samtidigt som du hanterar stora produkter med truck och travers. Du leder datainsamlingen och dokumentationen kring mätprocesserna, och samarbetar nära både med konstruktion och produktion. Föreställ dig att vara den som garanterar precision och kvalitet i varje steg - och bidra till att Siemens Energy levererar pålitlig och hållbar energi.
Arbetstiden är just nu 2-skift med reservation för eventuell dagtid under utbildningen.
Hur Du kommer att påverka
* Du utför mätning och kontroll av rotorer och montage med hög precision.
* Du hanterar all data kring mätprocesserna och dokumenterar resultaten i SAP.
* Du samarbetar med konstruktion och intern produktion för att lösa tekniska frågor.
* Du arbetar tillsammans med kollegor för att säkerställa kvalitet och effektivitet.
* Du hanterar internlogistik i verkstaden, inklusive truck- och traverskörning.
Vad Du medför
* Du har erfarenhet av ritningsläsning och att arbeta i med manuell mätning.
* Du är kvalitetsmedveten och har förståelse för höga toleranskrav.
* Du har vana av att hantera stora produkter med truck och travers (meriterande).
* Du har goda kunskaper i SAP och är van vid att arbeta i IT-system.
* Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Om teamet
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2026-02-27Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr xx senast 2026-03-15
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Stefan Oskarsson på stefan.ja.oskarsson@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Daniel Carlsson på daniel.carlsson.ext@siemens-energy.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
