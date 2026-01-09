Kontrollanläggningsingenjör mot Förvaltningsprogrammet
2026-01-09
Är du en erfaren ingenjör inom elkraft eller energisystem som vill jobba med kontrollanläggningar för att hålla Sverige lysande? Ansök nu!
I rollen som kontrollanläggningsingenjör mot Förvaltningsprogrammet kommer du främst att ansvara för kontrollanläggningsfrågor i projekt inom programmet förvaltningsåtgärder. Du kommer även att arbeta med uppdateringar och framtagning av nya Tekniska riktlinjer för kontrollanläggning. Du har kontrollanläggningskunskap och vet hur systemen är uppbyggda. Som kontrollanläggningsingenjör kommer du också att arbeta med metoder för kvalitetssäkring av leveranser av kontrollanläggning därför ser vi gärna att du har en god förmåga att hålla ordning och reda i stationer, montage och dokumentation.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Skriva tekniska beskrivningar och granska dokumentation samt delta vid provning och idrifttagning.
• Göra bedömningar mellan olika tekniska lösningar tillsammans med våra entreprenörer, hålla tidplaner och deadlines.
• Ha övergripande koll på våra förvaltningsprojekt och vara en länk mellan våra konsulter och medarbetare som arbetar med förvaltningsprojekt.
• Delta i arbetet med uppdateringar och framtagning av nya Tekniska riktlinjer samt Standardisering för kontrollanläggning.
I rollen kommer du få möjlighet att utvecklas inom området tillsammans med flera seniora kollegor och goda möjligheter att jobba med både den senaste tekniken och äldre utrustningar. Du kommer få ta del av den stora variationen i typen av projekt och det anpassade utförandet som följer. Möjlighet till interna och externa kurser kommer att erbjudas.
Enheten Kontrollanläggning teknik och förvaltning ansvarar för kontrollanläggningsförvaltning samt projektrelaterade frågor inom programmet förvaltningsåtgärder.
Enheten är ägare av TR02 och TR01-18 och representerar avdelning Stationsteknik i ISO55000-förvaltningsgrupperna för Kontrollanläggning och lokalkraft/hjälpkraft. Enheten arbetar aktivt med att skapa standardkonstruktioner och standardiserade byggblock och bidrar till att få en standardiserad struktur för kontrollanläggning.
Enheten arbetar också med reservdelshantering och att stötta inom förebyggande och avhjälpande underhåll för kontrollanläggningsområdet. Ett exempel på det kan vara att besluta vad som ska provas och intervall för provning samt agera stöd till UH-leverantör vid provning och avhjälpande underhåll.
Enheten har idag 13 anställda teknikspecialister och 2 resurskonsulter.
Om dig
Skallkrav
Projekt i förvaltningsprogrammet kan variera stort i omfattning och utformning. Här gäller det att vara lösningsfokuserad och kreativ. För att trivas i rollen behöver du ha lätt för att anpassa dig till de förutsättningar som råder för just det specifika projektet och på ett strukturerat sätt samarbeta väl med interna och externa kollegor för att nå det gemensamma målet.
Vi vill att du har en YH, civil- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning elkraft, energisystem eller motsvarande. Du kan även ha förvärvat relevant kompetens på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Vi vill även att:
• Du är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
• Innehar B-körkort.
• Har flera års erfarenhet av att arbeta med kontrollanläggningar för transmissionsnät på 130-400 kV eller vattenkraftstationer (>40 MW produktion/station).
• Har erfarenhet av att ha arbetat i projektform.
Meriterande krav
• Kännedom om Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer för kontrollanläggning.
• Erfarenhet inom provning eller idrifttagning.
• Har erfarenhet av konstruktion och dokumentation, samt kunskap inom reläskyddssystem, kontrollutrustningar, fjärrkontroll, automatiker, hjälpkraftsystem för transmissionsnät.
• Erfarenhet av montagearbete.
Bra att veta
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Placeringsort Sundbyberg, Göteborg, Västerås, Sundsvall, Sollefteå eller Luleå.
• Sista ansökningsdag är 2025-01-30. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi använder således inte personligt brev i urvalsarbetet.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
• Resor inrikes och utrikes förekommer i denna tjänst.
• Rekryterande chef: Fredrik Kvarnefalk, 010-475 9944.
• Ansvarig rekryterare: Anna Charles 010-489 2328.
• Fackliga representanter: Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 84 77 och Erica Midfjäll, ST, tel. nr. 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
