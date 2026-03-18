Kontorsvärd till Huddinge kommunhus
2026-03-18
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Vill du ha en varierad roll där du får kombinera service, administration och praktiskt arbete - och samtidigt göra verklig skillnad i vardagen för andra? Då kan rollen som Kontorsvärd i Huddinge kommunhus vara helt rätt för dig.
Om arbetsplatsenInternservice är en enhet inom avdelningen Service och Administration på kommunstyrelsens förvaltning. Vårt uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra förtroendevalda och medarbetare genom hög service, god ordning och en trivsam arbetsmiljö. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, ansvarstagande och serviceglädje är tydliga hörnstenar.
Om rollenSom kontorsvärd har du en viktig och synlig roll i Huddinge kommunhus. Du bidrar dagligen till en välkomnande och fungerande arbetsmiljö genom både administrativa och praktiska arbetsuppgifter.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du bland annat för:
• Konferens- och mötesservice vid politiska nämnder och andra sammanträden
• Att våra mötesrum, pentryn och gemensamma ytor är trivsamma, välfyllda och representativa
• Kontakt med leverantörer samt medverkan som sakkunnig vid upphandlingar samt hantera direktupphandlingar
• Avtalsuppföljning och dialog med externa leverantörer för att säkerställa god kvalitet och service
Utöver detta fungerar du som administrativt stöd inom Internservice. Det innebär bland annat att fakturahantering, räkna på kostnader, beställningar, ha dialog med leverantörer kring avfallshantering i kommunen, reklamation samt hantering och försäljning av profilprodukter och utställningsmaterial. Kort sagt - du är en viktig "fixare" som får helheten att fungera.
Vem är du?Vi söker dig som har en gymnasieutbildning och har du dessutom någon form av eftergymnasial utbildning är det meriterande. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska. Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav och har du tidigare erfarenhet från att jobba med service inom en större förvaltning/politiskt styrd organisation är det meriterande. I rollen kan fysiska moment förekomma, exempelvis vid möblering av mötesrum och hantering av leveranser.Vidare ser vi gärna att du är:
• Strukturerad, flexibel och prestigelös
• Självständig men trivs med att samarbeta
• Snabb på att sätta dig in i nya uppdrag
Sammanfattningsvis söker vi dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med att ta eget ansvar. Det är meriterande om du är händig då rollen kräver att du löser olika praktiska uppgifter löpande. Du ser vad som behöver göras, har lätt för att prioritera och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs. För oss är det viktigt att du är en riktig servicestjärna som gillar att underlätta och sätta guldkant på dina kollegors vardag.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få hälsa dig välkommen till Internservice i Huddinge kommun! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310600". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Internservice Kontakt
Enhetschef administrativa sektionen
Johan Bodare johan.bodare@huddinge.se Jobbnummer
9805049