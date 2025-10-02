Kontorssupport
Sodexo AB / Receptionistjobb / Östersund Visa alla receptionistjobb i Östersund
2025-10-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Östersund
, Åre
, Ånge
, Sollefteå
, Kramfors
eller i hela Sverige
Vi är mer än bara en arbetsgivare
Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling. Med våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet. Vi uppskattar socialt ansvar och samhällsengagemang. Vi bryr oss helt enkelt om varandra och vårt samhälle, och erbjuder trygghet, tillit och glädje.
Vi söker nu en medarbetare till ovanstående uppdrag. Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang. Du kommer att vara kundens ansikte utåt och ta emot besökare, hantera post, svara i telefon, felanmälningar, göra beställningar samt andra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom kontorssupport.
Din bakgrund bör vara inom reception/kontorssupport och det är en fördel om du har datorvana samt öga för detaljer eftersom detta utgör en stor del av arbetsdagen. Vi arbetar flexibelt och arbetsuppgifterna kan vara varierande.
Det är därför viktigt att du är prestigelös, öppen och nyfiken samt ser det som en självklar uppgift att skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:
• Hantera felanmälningar
• Ta emot och registrera besökare och kunder
• Hantera förfrågningar och beställningar per telefon, över disk och via e-mail
• Sköta om konferenslokaler och bokningar
• Sköta beställningar
• Övriga tillkommande uppgifter
Kvalifikationer/Krav:
• Uttrycka dig väl i svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i växeltelefoni är meriterande
• Goda kunskaper i Officepaketet med inriktning Excel och WordPubliceringsdatum2025-10-02Dina personliga egenskaper
• Du ska vara social och trivas med att vara en knytpunkt för de anställda
• Du ska ha ett genuint intresse för helhetslösningen kring service/möten
• Du ska känna det utvecklande att få lösa dagliga problem på egen hand och ständigt vilja göra varje dag bättre för de anställda på kontoret och externa gäster
• Du ska vara strukturerad och planerande
• Du har förmågan att lyssna, kommunicera och förstå kundens behov
• Du ska vara positiv och trivas med att arbeta i grupp och mot tydliga mål
• Du delar våra värderingar
Anställningsform och arbetstider:
Start snarast
Dagtid 50% mellan 08:00-12:00
Har du frågor kontakta Erika Englund, erika.englund@sodexo.com
Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in ditt CV.
Ansökan kan endast göras via vår hemsida!
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9538199