Kontorskoordinator till Röranalys i Sverige AB
Röranalys i Sverige AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Röranalys i Sverige AB i Stockholm
Röranalys i Sverige - En del av SERWENT är moderbolag och huvudkontor för dotterbolagen Svensk Röranalys, Flush Rörinspektion, Rörteknik i Uppland, Uppsala Relining och Iret.
Bolagens samlade kunskaper finns inom underhåll och renovering av avlopp och ventilation. Vi arbetar med bostadsrättsföreningar, byggbolag, offentlig verksamhet samt privatkunder. Vi säljer flexibla och kundanpassade tjänster och håller en hög servicenivå. Vi är ett 120-tal anställda och vårt geografiska arbetsområde omfattar Storstockholm, Örebro samt Uppsala med omnejd. Huvudkontorets placering är Stockholm invid Västerbroplan vilket också är arbetsplatsen för denna tjänst.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Rollen som kontorskoordinator är en kombination av intern och extern service och administration riktad till alla våra dotterbolag och koncernens alla kunder. Vi letar efter dig som gillar att bygga en god stämning, har ordning runtomkring dig och känsla för detaljer.
Du har huvudansvar för växel och reception och ser till att vårt kontor uppfyller de krav på funktion och service som ledningen ställer.
I tjänsten ingår att hantera post och leveranser till kontoret, bistå ekonomiavdelningen med hantering av leverantörsfakturor och fakturering till kund, sköta mejl till våra info-adresser samt registrering av arbetsordrar i vårt ärendehanteringssystem. Vidare kommer du ansvara för nyckelhantering, beställningar till kontoret och personal, systemunderhåll och ansvar för registrering av avtal i koncernens avtalsmodul. Du kommer också ansvara för delar i onboarding/offboarding-processen av personal samt planering av gemensamma aktiviteter inom koncernen. På kontoret kommer du agera nav där den ena dagen inte behöver vara den andra lik.
Vem är du?
Till den här tjänsten letar vi efter dig som har erfarenhet från serviceyrken med mycket kundkontakter, vana att sätta dig in i nya system och en nyfikenhet för nya områden och uppgifter. Meriterande är om du har arbetat med liknande tjänst. Du är noggrann, initiativtagande och gillar att skapa en god stämning runt omkring dig. Vidare är du lösningsorienterad när problem dyker upp och likaså ansvarsfull och strukturerad i ditt dagliga arbete. Vi förutsätter att du självständigt kan prioritera bland uppgifter och planera din arbetstid när du börjar känna dig varm i kläderna.
Tjänstens omfattning och tillsättning:
Tjänsten som kontorskoordinator är en heltidstjänst (100%) på plats. Arbetstiden är generellt 07:00-16:00 måndag-fredag. Vi önskar att rätt person kan påbörja arbetet senast 4 maj men gärna tidigare. Sista ansökningsdag är 6 mars men vi kommer löpande kalla till intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: jobbansokan@roranalysisverige.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontorskoordinator 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Röranalys i Sverige AB
(org.nr 559408-7669), http://www.roranalysisverige.se
Fyrverkarbacken 36 (visa karta
)
112 60 STOCKHOLM Jobbnummer
9719015